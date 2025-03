Ristorazione. Le aperture di febbraio 2025

Amore (Autogrill) testa il suo primo locale all'interno di un aeroporto e sbarca a Bologna, mentre Erbert si consolida a Milano e Fratelli Coppola nel comasco con un locale a Cantù

AMORE

Aeroporto di Bologna

Autogrill

Data di apertura

20 febbraio 2025

Format e location

Per la prima volta l’insegna apre in uno scalo aeroportuale.

Offerta

L’offerta va dagli antipasti caldi e freddi, comprende primi piatti gourmet, secondi e piatti unici, come hamburger e insalate, e arriva ai dolci e dispone di alcune novità studiate per il canale aeroportuale, come la colazione al tavolo, lo Spritz per l'aperitivo o il Bar Snack con la proposta di caffetteria, croissant e bakery, panini e pizze.

ERBERT

Via Bassano Porrone

Milano

Eatright

Data di apertura

13 febbraio 2025

Format e location

Il locale, con una superficie di 170 mq e 70 posti a sedere, permette di servire fino a 340 pasti al giorno, con uno scontrino medio circa di 9,50 euro, in linea con le cifre dei ticket aziendali.

Offerta

Propone un menu variegato con oltre 90 ricette, tra antipasti, primi, secondi, piatti unici, contorni e dolci con grande attenzione alla salute e a piatti bilanciati.

FRATELLI COPPOLA

Piazzale Stazione 2

Cantù (Co)

Data di apertura

18 febbraio 2025

Format e location

È articolato in tre sale tematiche per complessivi 180 posti a sedere: nella prima sala sono protagonisti i ritratti dei Fratelli Coppola insieme a personaggi di spicco della musica partenopea; la seconda sala è dedicata ai Quartieri Spagnoli, mentre la terza sala è un omaggio allo sport e alla squadra di basket Pallacanestro Cantù. Infine, la galleria tumbulella celebra la smorfia napoletana.

Offerta

Offre un’esperienza gastronomica tipica partenopea, che spazia dai classici primi ai secondi di pesce, fino ai dolci. La pizza è a ruota di carro, dal diametro extra large.