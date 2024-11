Ristorazione. Le aperture di ottobre 2024

Bokok debutta al Merlata Bloom di MIlano e Burger King a Varese. Cia-Conad arriva a Monselice (Pd) con il format Con Sapore e Dispensa Emilia sceglie Varese. Kfc opta per Torino, Starbucks per Venezia e Tiporto per Cantrù (Co)

BOKOK

Via Gottlieb Wilhelm Daimler 61

Milano

300 mq

Data di apertura

Ottobre 2024

Format e location

Situato al Merlata Bloom, primo locale all’interno di un centro commerciale.

Offerta

L'insegna è specializzata in cucina cantonese.

BURGER KING

Piazza Repubblica

Varese

286 mq

Data di apertura

30 ottobre 2024

Format e location

Il locale si trova al centro commerciale Le Corti, è il quarto di proprietà nella provincia, e il 92esimo in tutta Italia. Dispone di 76 posti a sedere interni e 20 in dehors.

Offerta

Classica offerta fast food.

CON SAPORE

Via Cristoforo Colombo 79

Monselice (Pd)

250 mq

Cia-Conad

Data di apertura

28 ottobre 2024

Format e location

Si trova all’interno del centro commerciale Airone.

Offerta

Offre prodotti dalla colazione all'aperitivo, dal sandwich veloce alla pasticceria, fino al pranzo preparato dai cuochi Conad.

DISPENSA EMILIA

Statale 16 Adriatica

Rovigo

330 mq

Data di apertura

15 ottobre 2024

Format e location

Si trova al centro commerciale La Fattoria. Dispone di 128 coperti.

Offerta

Tipica offerta della cucina emiliana.

KFC

Corso Vittorio Emanuele II 52

Torino

300 mq

Data di apertura

24 ottobre 2024

Format e location

Disponibili 90 posti a sedere. Si trova nello stabile dello storico Cinema Ambrosio.

Offerta

Tipico menu incentrato sul pollo fritto.

STARBUCKS

Marzarieta Due Aprile

Venezia

150 mq

Data di apertura

17 ottobre 2024

Format e location

È ubicato a due passi dal Canal Grande e da Piazza San Marco. Prima caffetteria in città per il brand. Ha 50 posti a sedere, in aree più conviviali, come il bancone, e in angoli più riservati per una pausa o un incontro di lavoro.

Offerta

Come da tradizione.

TIPORTO

Via Milano 71

Cantù (Co)

500 mq

Data di apertura

24 ottobre 2024

Format e location

Dispone di 240 coperti tra interno e dehor. Ricrea l’ambiente e l'atmosfera del porto, con pescatori, camalli e banco del pescato fresco, resa ancor più coinvolgente da un'asta del pesce allestita ogni sera.

Offerta

Il menu spazia dai crudi (crostacei, mitili o polpo) ai primi piatti della tradizione realizzati con pasta di grano 100% italiano trafilata al bronzo; dai secondi piatti con diverse cotture del pesce (griglia, padella o brace), al fritto misto.