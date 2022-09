Ristorazione: le nuove aperture settembre 2022

Si espandono le catene: Capatoast apre a Torino, Doppio Malto a Milano e Kebhouze a Taranto. Crescono KFc a Palermo e Rossopomodoro a Bergamo. A Catania debutta Piazza Scammacca

CAPATOAST

Via Ermanno Fenoglietti 15

Torino

Propositum srl

Data di apertura

Ottobre 2022

Format e location

Il locale è ubicato all'interno del centro commerciale Lingotto.

Offerta

Le proposte variano dai toast classici a quelli speciali, dai toast light e veg a quelli sweet. Oltre al classico pane bianco sono disponibili anche le varianti pane integrale, pane ai cereali e pane senza glutine. La novità è l'angolo healthy & fresh con una proposta di insalate, bowl, centrifughe e spremute, frozen yogurt, smoothies e bubble tea, con possibilità di personalizzare i prodotti.

DOPPIO MALTO

Via Dogana 1

Milano

500 mq

Data di apertura

Settembre 2022

Format e location

Il locale, il terzo in centro a Milano, dopo Navigli (viale Liguria) e Porta Romana (via Morosini), dispone di 180 coperti, e un'area per giocare a biliardo o a calcio-balilla e lo spazio dehors.

Offerta

Il menu prevede piatti preparati con ingredienti del territorio, carne alla brace, burger, le specialità a base di birra e il famoso Birramisù di Doppio Malto insieme una scelta di birre prodotte nel nuovo birrificio di Iglesias.

KEBHOUZE

Via per San Giorgio

Taranto

Kebhouze srl

Data di apertura

2 agosto 2022

Format e location

Il locale si trova all'interno del centro commerciale Porte dello Jonio. L'insegna di Gianluca Vacchi è attiva con 13 punti di vendita in Italia e uno a Ibiza e propone il format fast food con focus sul kebab.

Offerta

Il menù prevede kebab di pollo 100% italiano e una versione premium e inedita nel mondo del kebab: di carne di black angus. Per i vegetariani, vegani e salutisti in genere, Kebhouze ha siglato una partnership con Planted, azienda svizzera che nel nome della sostenibilità ambientale produce kebab 100% vegetale da proteine di piselli, disponibile in menù. È servito nella classica piadina o in versione Burger. Una sezione a parte è dedicata al pollo fritto, in versione nuggets, “chicken popcorn” e vegan e alle patatine fritte e onion rings.

KFC

Via Giuseppe Lanza di Scalea 1963

Palermo

200 mq

KFC Italy

Data di apertura

18 agosto 2022

Format e location

Lo store si trova nella food court del centro commerciale Conca D'Oro. È il 66esimo in Italia, il non in Sicilia. È dotato di 44 posti a sedere interni ed esterni nel dehor esteso su un'area di 54 mq.

Offerta

L'offerta comprende il tradizionale pollo fritto.

PIAZZA SCAMMACCA

Piazza Scammacca

Catania

300 mq

Data di apertura

Agosto 2022

Format e location

Ospita sei differenti format, considerati come dei veri e propri centri di produzione di Piazza Scammacca, ristoranti monotematici, complementari tra loro, con una proposta variegata. Presente anche la cantina sviluppata su un'area di circa 70 mq.

Offerta

L'offerta è eterogenea e spazia dal pane al dolce. Presenti Panem, con 20 panini per ogni regione italiana, il locale comprende Zio Enky con un'offerta di carne italiana in tagli internazionali. Seguono Ella e Illum per pasta e dolci, Mareide con una proposta di pesce e Clara Bow per i cocktail.

ROSSOPOMODORO

Aeroporto Orio al Serio

Bergamo

Rossopomodoro in partnership con Area-My Chef

Data di apertura

19 settembre 2022

Format e location

Si trova nell'area arrivi con uno spazio che ospita 100 sedute.

Offerta

Il menu propone pizza e piatti con le eccellenze partenopee, dalla pasta di Gragnano all’olio di Sorrento. Disponibili anche proposte vegetariane, vegane e light.