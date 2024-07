Rizzoli Emanuelli firma un nuovo tonno in lattina

Due le referenze presenti a scaffale che ben si differenziano per colore: blu e oro per il Tonno all’olio di oliva, turchese e oro per il Tonno al naturale

Rizzoli Emanuelli presenta sul mercato un nuovo prodotto, il tonno in lattina qualità pinne gialle, una referenza che risponde ai bisogni dei consumatori sempre più in cerca di praticità e versatilità, grazie alla sua composizione ricca di proteine, al suo formato ben porzionato e al suo prezzo competitivo.

“Siamo felici di presentare sul mercato il nuovo tonno in lattina -ha commentato Federica Siri – Marketing & Trade Marketing manager di Rizzoli Emanuelli-. Un prodotto buono, sano e pratico, ideale per chi è attento ad una sana e corretta alimentazione e per chi ama lo sport. Questa novità sottolinea la nostra attenzione verso il consumatore che chiede prodotti con un buon rapporto qualità-prezzo e la garanzia del marchio Rizzoli.”

Rizzoli Emanuelli ha scelto per per questo nuovo prodotto la qualità pinne gialle, stringendo un accordo con Eurofish Group, il più grande esportatore di Tonno in Ecuador. Questa partnership garantirà infatti il controllo e la supervisione di tutte le attività coinvolte: dalla pesca alla lavorazione, fino all’arrivo della merce nella sede di Parma, assicurando una puntuale selezione e conoscenza della materia prima.

La qualità di questo prodotto è assicurata dalla tracciabilità del pesce al 100% e dall’utilizzo di reti non imbriglianti e riciclabili, per rispettare le quote di cattura preservando la salute degli oceani e assicurando la disponibilità di tonno per le generazioni future. Le reti da pesca non più utilizzabili vengono donate a Bureo Inc., un'azienda che recupera il materiale producendo e commercializzando prodotti, in cambio dell’attivazione di iniziative per la conservazione marina, riducendo l’impronta di carbonio e generando fondi per progetti comunitari.

Come per le altre referenze di Rizzoli Emanuelli, anche il tonno in lattina è certificato Dolphin Safe: attestazione del tonno pescato senza mettere a repentaglio la vita dei delfini.

La scelta di Rizzoli Emanuelli di inserire meno olio nelle latte, inoltre, rende la specialità buona anche per il pianeta: non serve infatti sgocciolare il prodotto, evitando così inquinamento ed accumuli di sostanze contaminanti nelle acque e nei terreni.

Sono due le referenze di tonno presenti a scaffale che ben si differenziano per colore del cluster e della lattina stessa: blu e oro per il Tonno all’olio di oliva, turchese e oro per il Tonno al naturale. Il pack rimane coerente invece con il percorso di restyling che ha coinvolto recentemente le linee di prodotto del brand: uno stile vintage che richiama l’eredità del passato ed una completezza di informazioni per fornire risposte esaurienti ad un consumatore moderno e consapevole.