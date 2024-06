Rizzoli Emanuelli : la nuova vaschetta rispetta l’ambiente

Nel rispetto dei mari, Rizzoli Emanuelli sottolinea il suo impegno e lancia la vaschetta riciclabile realizzata nel rispetto della natura

In occasione dell’8 giugno, giornata mondiale degli oceani, l’azienda Rizzoli Emanuelli rimarca l’importanza del mare e sottolinea l’urgenza di agire concretamente in favore

della sua tutela. Tra le novità che la società ha introdotto per dimostrare il suo impegno concreto, c'è la vaschetta riciclabile e con almeno il 70% di plastica riciclata della

linea delle alici a banco frigo. La vaschetta riduce il peso della confezione permettendo un minor impatto ambientale, poiché richiede meno energia per la produzione ed il trasporto rispetto ad un imballo tradizionale.

L’azienda, che si sta muovendo da tempo nella ricerca e nell’individuazione di nuovi materiali riciclabili e sempre più ecologici da poter utilizzare per il confezionamento dei propri prodotti.

“Per noi di Rizzoli, difendere gli ecosistemi e la biodiversità marina rappresenta un dovere morale e una responsabilità. Gli oceani sono infatti un patrimonio unico da proteggere. Per questo motivo l’azienda vuole confermare il proprio impegno nell’utilizzare pratiche di pesca sostenibili certificate, volte a tutelare l’habitat marino, davvero molto prezioso” afferma

Annalisa Sergi, responsabile sostenibilità di Rizzoli Emanuelli.