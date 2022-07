Roadhouse accelera lo sviluppo dei format messicani

Roadhouse rafforza i due format della cucina messicana: Billy Tacos e Calavera Restaurant che apre il 18° ristorante nella nuova food court del Fiordaliso

Roadhouse (Gruppo Cremonini) preme sullo sviluppo dei due format ispirati alla cucina messicana: Calavera Restaurant, che, dopo Agrate (Mi) e Campi Bisenzio-Firenze nel centro commerciale I Gigli, ha inaugurato il 18° ristorante a Rozzano (Mi), nella nuova food court del Fiordaliso; e Billy Tacos versione fast (si può ordinare e comporre i piatti utilizzando chioschi multimediali) con due nuovi locali, uno a Milano, piazza XXV Aprile (dove c'è Eataly, per intenderci), e uno a Fidenza. Billy Tacos raggiunge così 38 punti di vendita, 16 dei quali inaugurati solo negli ultimi tre mesi nel nord e centro Italia.

Con le prossime aperture previste da qui a settembre, fra le quali Novara e Roma (centro commerciale Euroma2), Billy Tacos raggiungerà i 50 locali, mentre Calavera, con le nuove location previste a Bergamo e Arezzo, chiuderà il 2022 con 20 ristoranti.

Calavera Restaurant e Billy Tacos uniscono tradizione messicana e gusto contemporaneo: sono brand unici nel panorama italiano: “Calavera e Billy Tacos rappresentano le catene di cibo messicano più diffuse in Italia e quindi in Europa , e sono importanti alleati per il Messico nel promuovere le sue eccellenze gastronomiche, rivisitate in modo moderno e originale -commenta Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda, ambasciatore del Messico in Italia-. La cucina messicana negli ultimi tempi è sempre più apprezzata, entrando a far parte delle abitudini degli italiani. Certamente dobbiamo continuare a promuovere la gastronomia messicana dichiarata dal 2010 patrimonio culturale immateriale dell’Umanità dall’Unesco, con il fine di incentivare sempre di più la conoscenza reciproca tra i nostri due paesi. Questi ristoranti -conclude l’Ambasciatore- privilegiano l’attenzione ai prodotti di qualità, garantendo sempre il miglior rapporto qualità prezzo e quindi rendendo l’offerta accessibile a tutti, fattore attualmente importantissimo e che consente a qualsiasi consumatore di poter godere delle prelibatezze della nostra cucina”.

Entrare da Calavera o da Billy Tacos non è solo cominciare un viaggio tra i sapori, ma vivere un assaggio intenso, un momento di cultura messicana: dai coloratissimi murales di ispirazione tematica del Messico, alla vendita di capi di abbigliamento e oggetti che richiamano elementi e simboli della cultura del Paese. Il menu rivisita i grandi classici come burritos, quesadillas, fajitas ma spicca anche per i piatti ispirati a gusti più internazionali come i poké bowl, ormai di tendenza. L’offerta si è arricchita con l'inserimento di novità come i Bao, panini ripieni cotti al vapore, o i Tacos, sia classici sia di ispirazione fusion.

Calavera è il nome della più famosa ricorrenza messicana, El dìa de los muertos: le Calaveras sono infatti teschi di zucchero o cioccolato, offerti come dono agli spiriti dei defunti che, secondo la tradizione messicana, il 1° novembre tornano sulla terra. La festa rappresenta un momento conviviale durante il quale omaggiare i defunti con piatti e prelibatezze di cui sono stati ghiotti in vita.

Scaricando l’App Rworld, utilizzabile anche nei locali Calavera e Billy Tacos, i clienti potranno creare la loro fidelity digitale e usufruire di uno sconto del 10% (con un meccanismo a punti) su quanto consumato, oltre a restare sempre aggiornati su promozioni e novità.

Roadhouse SpA è una società di Gruppo Cremonini che gestisce catene di ristorazione casual dining: il più noto è Roadhouse Restaurant, 175 locali in Italia, seguito da Calavera Restaurant (18 ristoranti), Billy Tacos (38 locali), Smokery (3 locali) e Meatery.