Sono circa 25 le nuove aperture previste nel 2021 da Roadhouse, con i marchi Roadhouse Restaurant, Smokery, Calavera Restaurant e il nuovo format Billy Tacos, ispirato alla cucina messicana.

La società di Gruppo Cremonini ha appena aperto quattro nuovi ristoranti: due a Casalecchio di Reno-Bologna (Roadhouse Restaurant e Calavera Restaurant), di fronte all’Unipol Arena in via Antonio de Curtis, e altri due locali a Merano, al centro commerciale Algo in via Weingartner (Roadhouse Restaurant e Billy Tacos). Il 13 maggio è stato inaugurato un Roadhouse Restaurant a Livorno, centro commerciale Parco Levante, e un altro aprirà nei prossimi giorni a Bolzano, in via Einstein 20.

Nelle prossime settimane Roadhouse aprirà a Parma Ovest, Peschiera del Garda, Ostia (Roma), Perugia e Pisa.

Per ogni locale, Roadhouse ricerca circa 20 giovani diplomati e laureati, tra 18 e 35 anni, da inserire nei propri ristoranti, desiderosi di intraprendere un percorso di formazione completo nell’ambito della ristorazione.

Per candidarsi è sufficiente andare sul sito istituzionale dell’Azienda nella sezione Jobs e compilare il format richiesto per la tipologia di figura a cui si intende candidarsi. La ricerca di personale è valida anche per i locali già aperti.

Roadhouse SpA è una società di Gruppo Cremonini che gestisce locali di ristorazione informale (casual dining): il più noto è Roadhouse Restaurant con 155 locali in Italia, seguito da Calavera Restaurant (25 locali), Billy Tacos, Smokery e Meatery.