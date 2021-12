Rolly Brush si veste di nuovo

Rolly Brush Srl è un'azienda parmigiana che da oltre 16 anni progetta, realizza e commercializza articoli per la cura della persona.

L’origine del nome deriva dalla creazione di un prodotto rivoluzionario, intuizione del founder Michele Bernini: Rolly, lo spazzolino da denti più piccolo al mondo.

ROLLY & CO è un’azienda dinamica, innovativa, versatile, allenata a non porsi limiti. Con un occhio sempre attento sul business consolidato e l'altro che guarda alle future opportunità di mercato, come un camaleonte, si adegua al contesto non intaccando la propria identità.

Dedita all’innovazione e alla qualità, investe da sempre nel know-how come frutto dell’integrazione di competenze interne ed esterne ed è in grado di offrire prodotti e servizi chiavi in mano, partendo dalla progettazione e lo stoccaggio di un articolo, fino al suo posizionamento a scaffale.

A conferma dei propri valori, della visione e della mission, si veste di nuovo, proponendo una nuova immagine, a partire dal logo: ROLLY & CO.

Fanno parte del portafoglio prodotti i brand: Mr.White, Edu.Care, Rolly, Jordan Italia, quest’ultimo in distribuzione dal 2018.

Novità 2022 in casa Jordan

Jordan, marchio norvegese della multinazionale Orkla Care International, si prende cura dell’igiene orale delle persone dal 1927. Fedele ai principi del design scandinavo, la mission è quella di consentire e incoraggiare le persone a prendersi cura della propria igiene orale a partire dal primo dentino da latte.

La collaborazione tra i due marchi si rafforza di anno in anno nella condivisione di obiettivi e valori: assicurare una qualità costante in tutta la gamma di articoli per l’igiene orale, nel rispetto dell’ambiente.

In un ambito dove il consumatore ancora non chiede lo spazzolino ecologico, Jordan si è ulteriormente sfidato, realizzando uno spazzolino che fosse performante in termini di qualità e igiene orale, che rispecchiasse gli standard di design che contraddistinguono da sempre il brand, ed al tempo stesso fosse sostenibile dal punto di vista ambientale.

Nasce così il nuovo spazzolino Jordan Ultra Lite, una delle tante novità 2022 per lo scaffale oral care firmata Jordan.

Nuovo approccio alla sostenibilità:

PESO RIDOTTO DEL 50%

TECNOLOGIA AVANZATA PER LE SETOLE

DESIGN HI-TECH

In dettaglio:

Impugnatura elegante e leggera con una buona presa; design sportivo high-tech.

Prestazione ed efficacia: la composizione delle setole ne evidenzia la sofisticatezza e la tecnologia avanzata.

Design fresco e geometrico ispirato agli sport e all'attrezzatura per l'outdoor.

La parte migliore dell’innovazione: è uno spazzolino anche sostenibile!

50 % DI MATERIALE IN MENO: pesa solo 9,2 gr., che è la metà del peso di uno spazzolino convenzionale (lo spazzolino Sensitive pesa 8,7gr)

PLASTICA RICICLATA: riutilizzo della materia prima

MONOMATERIALE: catena del valore circolare

In Italia si troverà mono-pacco e bi-pacco sia per le setole soft sia per le setole medie.

Jordan Ultra Lite avrà uno spazio importante nella comunicazione digitale.

JORDAN ULTRA LITE, THE LIGHTER, THE BETTER!

Per maggiori informazioni: www.jordanitalia.it