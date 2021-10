A distanza di quasi due anni dalla presentazione alla stampa del suo primo spot televisivo (claim: "Come un giorno a Napoli"), Rossopomodoro torna in onda in concomitanza con il lancio del nuovo menù di stagione: una partenza che coincide con le nuove proposte per l'autunno e l'inverno in tutti i 100 ristoranti/pizzerie. Protagonista è ovviamente Napoli. Grazie alla collaborazione in esclusiva con Mediaset e RTL 102.5, lo spot sarà in onda per 7 settimane da domenica 24 ottobre e raggiungerà un totale complessivo di 122,5 milioni di contatti.

"Il ritorno in tv e in radio è il punto di partenza di un ampio progetto di crescita ed espansione per i prossimi anni -commenta Roberto Colombo, amministratore delegato di Rossopomodoro-. Abbiamo deciso di mettere in campo un notevole investimento con una campagna multi-channel, sia off line che on line, finalizzata a raccontare il nostro brand al pubblico ma anche a comunicare l’impegno costante del nostro brand nei confronti di tutta la rete Rossopomodoro Italia e di tutti i collaboratori, e abbiamo scelto di farlo in occasione del lancio del nuovo menù autunno–inverno, un appuntamento importante nella vita di Rossopomodoro".

Lo spot di 15 secondi, con immagini legate alla pizza e ai sapori di Napoli, rappresenta la volontà di ripartenza di Rossopomodoro, a sostegno di tutte le sue attività di ripresa in Italia. Il piano di comunicazione sarà reso virale attraverso una campagna social sulle più importanti piattaforme gestite dal brand.

Il nuovo menù sarà 100% napoletano, con tanti ingredienti abbinamenti tipici campani. Tra le novità, una sezione dedicata alle pizze storiche di Rossopomodoro, "famose nel mondo perché sono state le più amate in Italia e all'estero in questi 23 anni di storia del brand".

I pizzaioli di Rossopomodoro, guidati dall'exectuive chef Antonio Sorrentino, hanno riscoperto le pizze più amate, tra cui va citata la Pica del 1998, anno di nascita di Rossopomodoro, con ragù napoletano, uova sode e salsiccia napoletana. Oltre alla Pica ci sono altre 16 pizze top, fino ad arrivare alla pizza del 2021, la Burratina.

Altra novità del menù autunno/inverno di Rossopomodoro è rappresentata dagli antipasti: 9 proposte (fra cui frittatine di bucatini, polpette della nonna, cuoppi di calamari e patate) per iniziare il viaggio a Napoli come vuole il claim di Rossopomodoro.