Ruggiero, al via la raccolta di patate dell’alto viterbese Igp

“Dalle prime scavature riscontriamo una buona qualità dei tuberi e un calibro sostenuto tendenzialmente omogeneo”, fanno sapere dall’azienda

È in corso la raccolta delle Patate Ruggiero dell’Alto Viterbese (nel nord del Lazio, in un territorio compreso tra il lago di Bolsena, l’Umbria e la Toscana) Igp. “Dalle prime scavature riscontriamo una buona qualità dei tuberi e un calibro sostenuto tendenzialmente omogeneo”, fanno sapere dall’azienda. Per poi ricordare che queste patate provengono “da una filiera super controllata che esalta il lavoro delle persone e l’unicità del territorio di provenienza. Questa referenza – prosegue la nota - deve le proprie caratteristiche distintive alla composizione del suolo di coltivazione, caratterizzato da terreni di origine vulcanica ricchi di potassio e da un microclima che risente degli influssi del Lago di Bolsena, che grazie alla sua azione mitigatrice crea condizioni particolarmente favorevoli per la coltura di questo prodotto il cui profumo, gusto e soprattutto l’intensità del colore della polpa (esclusivamente gialla), sono determinati oltre che dalla genetica anche dall’ambiente circostante”.

La produzione della Patata dell’Alto Viterbese Igp si attiene alle regole stabilite nel disciplinare di produzione. Disponibili in confezioni da 1,5 -2 kg, a caratterizzarle sapore intenso e gradevole al palato, oltre che la loro versatilità di utilizzo in cucina.

“Seguiamo e monitoriamo l’intero ciclo di produzione di questa coltura che ha inizio con la semina nel periodo compreso tra metà febbraio e metà maggio e si conclude con la raccolta da metà giugno a fine settembre circa – fa sapere l’azienda -. Continueremo a sostenere i nostri agricoltori e a valorizzare la filiera pataticola italiana, garantendo una giusta remunerazione e un’assistenza costante in tutte le fasi della produzione dalla semina alla raccolta, portando dignità e valore aggiunto lungo tutta la filiera”.