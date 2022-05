Prosegue la collaborazione tra lo chef stellato del ristorante 12 Apostoli di Verona e Salumi Coati, in un progetto che prevede l’interpretazione dei salumi dell’azienda della Valpolicella ispirandosi al ritmo delle stagioni.

Per la primavera Mauro Buffo ha scelto come protagonista il Salame Coati Lenta in vaschetta, nei Palillos di polenta e salame con giardiniera ed emulsione all’erba cipollina (o all’aglio orsino).

La linea di salumi a lenta cottura e stagionatura Coati è stata d’ispirazione per le ricette dello chef, in una collaborazione nata circa un anno fa per via della filosofia molto simile che accomuna Coati e Buffo. Entrambi, infatti, condividono valori come il rispetto del giusto equilibrio dei sapori - senza scendere a compromessi sulla qualità delle materie prime - e il legame con il Veneto e l’interpretazione contemporanea delle sue tradizioni.

La filosofia di Coati è basata sul concetto di lentezza: un valore differenziante che nasce dalla tecnica che la famiglia porta avanti da generazioni, in un processo che permette di ottenere un prosciutto particolarmente morbido e saporito, per una gamma di prodotti che esalta la qualità delle materie e i loro valori nutrizionali, mantenendo un gusto eccezionale, nel rispetto della ricetta originale, anche in comode soluzioni quick service.

La linea Coati Lenta Cottura è pazientemente lavorata con una tecnica che prevede la cottura per circa 25 ore, a bassa temperatura. Stessa cosa può dirsi per la linea Coati Lenta Stagionatura, che viene preparata secondo un metodo completamente naturale e rispettoso della tradizione. Le carni sono provenienti da allevamenti selezionati che tutelano il benessere dei suini, le creazioni sono lavorate con i migliori tagli e insaporite solo con aromi naturali e spezie selezionate. Come Coati anche Buffo, capace di coniugare l'impronta territoriale alle suggestioni che gli derivano da esperienze in cucine di tutto il mondo, da sempre utilizza materie prime accuratamente selezionate, con particolare attenzione e cura in merito alla stagionalità e alla loro provenienza, prevalentemente dal territorio. Ed è così che è nata la polenta croccante con Salame Coati Lenta Stagionatura, giardiniera ed emulsione all’erba cipollina: ricetta estiva che esalta a pieno il gusto unico del salume Coati “Lenta Stagionatura” e si presta bene per essere servita in maniera “scenografica”. Su lunghi stuzzicadenti si può posare prima la giardiniera, seguita dalla polenta rosolata e da una fetta di salame croccante, per poi profumare il tutto con una pennellata di emulsione all’erba cipollina.

Per maggiori informazioni: www.salumificiocoati.it