Salute to Excellence Award: premio ai filetti di branzino Despar

Alla linea premium di filetti di branzino di Despar Italia viene assegnato il Salute to Excellence Award da parte della Plma (Private Label Manufacturers Association) che ha selezionato l'azienda e la linea per specifici requisiti: "eccellenza, innovazione e sostenibilità finalizzate alla soddisfazione del consumatore". Si tratta di un riconoscimento dedicato esclusivamente ai prodotti a marchio del distributore sia food che non food.

In modo particolare i branzini di questa linea hanno ottenuto un posto tra le referenze di eccellenza nella categoria "pesce in scatola". Ad incidere sul risultato e sulla qualità del prodotto la qualità della materia prima e i processi produttivi eco friendly che prevedono la lavorazione a mano del pesce fresco, proveniente dai migliori allevamenti del Mar Mediterraneo nei quali viene riprodotto l’ambiente marino originario. Una volta pescati, i filetti di branzino vengono lavorati entro 48 ore. Nella fase successiva il pesce viene cotto in acqua e salamoia, e successivamente pulito, per essere poi confezionato in vaso di vetro e conservato in olio d'oliva.