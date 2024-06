Samsung apre il primo Experience Store in Italia

Aperto presso Il Centro di Arese, con una superficie di 160 mq, è il 126esimo per Samsung in Europa

Ha aperto presso Il Centro di Arese il primo Experience Store di Samsung in Italia, una assoluta novità nel nostro Paese, ma è il 126esimo in Europa e uno degli oltre 3.000 che Samsung ha aperto nel mondo. Un cambio di passo per la multinazionale sudcoreana: "Per Samsung l'esperienza di vendita al dettaglio rimane parte integrante della costruzione e del mantenimento della fiducia con i nostri clienti -dice Nicolò Bellorini, vice president head of Business Mobile experience di Samsung Electronics Italia-. Il nuovo store sarà il luogo in cui i clienti possono toccare con mano i nostri prodotti, parlare con il nostro team e testare dal vivo l’innovazione firmata Galaxy”. Sarà anche il luogo in cui Samsung potrà garantire un'assistenza tecnica immediata e continuativa, dalle 9 alle 22 ogni giorno per tutti i giorni in cui il centro commerciale di Arese è aperto.

Le caratteristiche del Samsung Experience Store di Arese

Il Samsung store copre una superficie di 160 mq, è situato al piano terra, tra l’ingresso 3 e 4 dello shopping mall, e offre la possibilità di testare e comprare nuovi dispositivi, un po' come già succede negli Apple o Xiaomi Store. Al centro di tutto la serie Galaxy, tra cui notebook, tablet, wearable e ovviamente lo smartphone più recente, S24, e ci sarà la possibilità di sperimentare in prima persona le funzionalità di Galaxy Ai grazie a funzioni come Traduzione Live e Assistente Chat a un nuovo standard di ricerca fornito da Cerchia e cerca con Google.