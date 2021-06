Samsung Electronics Italia, Stefano Dalan nuovo direttore vendite free standing

Stefano Dalan è dal 1° giugno il nuovo direttore vendite per il free standing (libera installazione, cioè tutti gli elettrodomestici non a incasso) della divisione Home Appliances.

Nato nel 1978, laurea in scienze politiche, Dalan ha maturato la sua esperienza nel settore degli elettrodomestici in Ariston Thermo Group, e prima ancora in De’ Longhi appliances. In Samsung Electronics Italia ha ricoperto, dal 2008 a oggi, ruoli di crescente responsabilità commerciale nella divisione Home Appliances.

“È per me un onore assumere un ruolo così prestigioso, alla guida di un team al quale appartengo da tempo e con il quale sono cresciuto come professionista -commenta Stefano Dalan-. Sono entusiasta di iniziare questo percorso e affronterò le nuove sfide del settore con grande motivazione e determinazione. Il mio obiettivo è quello di far crescere ulteriormente il business in linea con i piani strategici dell’azienda, interpretando al meglio gli scenari e le opportunità che derivano dal mercato”.

Nel suo nuovo ruolo, Dalan ha l’obiettivo di confermare la posizione dell’azienda nel mercato della libera installazione in settori come quello della refrigerazione e del lavaggio, nei quali Samsung è già riconosciuta al vertice del mercato, e di espandere il business in settori come quello dell’aspirazione, in continua crescita, o in quello della purificazione dell’aria, in cui l’azienda si è affacciata nello scorso anno, con interessanti proposte per la fascia alta del mercato.