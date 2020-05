Scarpamondo espande la rete in Liguria

In occasione dell'avvio della Fase 2, l'insegna di calzature Scarpamondo inaugura un punto di vendita a Chiavari (Ge), in via Fiume 4, il quarto in Liguria. Lo store, esteso su una superficie di circa 500 mq, propone un'offerta per uomo, donna e bambino declinata nei diversi stili, e impiega nove addetti. In occasione dell'apertura, Scarpamondo ha avviato un’attività promozionale: uno sconto del 30% su una selezione di 1.300 articoli della nuova collezione primavera estate 2020 che comprende tutti i reparti e le categorie merceologiche: scarpe e pelletteria, moda e sport uomo, donna e bimbi. A corredo di questa iniziativa è stata avviata la campagna #passodopopasso Ripartiamo insieme.

La vendita sarà effettuata nel rispetto delle norme anticontagio: sono state allestite postazioni con il gel disinfettante, le casse sono state dotate di barriere in plexiglass, il personale sarà munito di mascherina e guanti, gli ingressi saranno contingentati e ci sarà un attento controllo sul distanziamento tra le persone.