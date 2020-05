Scarpe&Scarpe: graduale riapertura dei punti di vendita

Riaprono i battenti i primi dieci store Scarpe&Scarpe dopo due mesi di chiusura per la gestione dell’emergenza Covid-19. L’attività della catena è ripartita con i reparti bambino e make-up di Alessandria, Borgaro, Casamassima, Desenzano, Foligno, Monfalcone, Montecatini, Savignano sul Rubicone e Sesto San Giovanni, oltre all’apertura completa del punto vendita di Bolzano e, da mercoledì 13 maggio, di quello di Cento. L'insegna aveva provveduto nelle scorse settimane ad avviare un'istanza di concordato in bianco al Tribunale di Torino per rilanciare l'attività.

Oggi i primi segni di ripresa nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza.

A riguardo interviene Alessandra Miriello, Cfo di Scarpe&Scarpe, che chiarisce: "La riapertura sta avvenendo scrupolosamente in base alle indicazioni vigenti in tema di sicurezza e prevenzione, a tutela dei nostri dipendenti e dei nostri clienti. I locali sono stati sanificati, l’ingresso sarà presidiato per evitare assembramenti all’interno e all’esterno dei punti di vendita, il personale sarà dotato di guanti e mascherina e saranno messi a disposizione dei clienti gel igienizzante e calzini usa e getta per provare le calzature in piena sicurezza".