L'eCommerce di alimenti freschi a filiera corta amplia l'offerta proponendo una linea di prodotti con il proprio marchio Cortilia. A questo lancio è legata l'iniziativa Scoperto da Cortilia per voi, guidata dalla sostenibilità e da un progetto etico che mira a valorizzare i produttori. Nella proposta di Cortilia particolare attenzione è riservata al biologico, che rappresenta a oggi oltre il 40% delle referenze. Anche le ricette e la loro autenticità costituiscono un elemento chiave della proposta assortimentale di Cortilia. I prodotti sono, infatti, preparati con pochi ingredienti semplici e tracciati in grado di rispettare la tradizione artigiana.

Scoperto da Cortilia per voi, tratti distintivi

La linea Scoperto da Cortilia per voi comprende prodotti essenziali per la spesa quotidiana, provenienti da realtà del territorio, disponibili sia sul sito cortilia.it sia sull’app, ed è formata da 160 referenze che vanno a coprire diverse categorie che spaziano dai latticini alle conserve, dai prodotti da forno alle chicche gastronomiche della tradizione.

Dopo il primo lancio, la linea si completerà con nuove referenze che dovrebbero raggiungere la cifra di 1.500 già nei prossimi mesi. L'obiettivo, infatti, è di rispondere alle esigenze differenti e in continua evoluzione dei clienti, attraverso una proposta autentica, sostenibile e al giusto prezzo, nel pieno rispetto dei valori del brand.

Ne sono un esempio le piadine del forno artigianale Il Panaro, sfogliate ancora a mano secondo la tradizione locale tramandata dalle nonne, o dello yogurt e del kefir biologico di Biomu - I Tesori della Terra, realizzato da latte fieno Stg, ossia specialità tradizionale garantita, marchio di origine regolato dall’Unione Europea, 100% piemontese.

Attualmente i prodotti in catalogo sono: latte, burro, yogurt, kefir e dessert; uova; salumi; sughi e passate di pomodoro; succhi di frutta e marmellate; piadine; riso; pasta fresca.

Saranno aggiunti successivamente legumi, frutta secca, formaggi, pasta, pane e altri prodotti da forno.

La selezione

"La linea Scoperto da Cortilia per voi rappresenta un'evoluzione naturale della nostra offerta -commenta Emna Neifar, chief commercial office di Cortilia- è una selezione che va oltre quello che abbiamo sempre fatto e permette di raccontare ancora meglio la nostra collaborazione con i produttori, la sostenibilità e la qualità". Sono 4 i valori essenziali che hanno guidato Cortilia, il primo è la scelta, appunto per coprire tutte le esigenze dei consumatori, con una qualità elevata ma costi sempre accessibili, come di solito è il ruolo del marchio del distributore. Poi la trasparenza, proseguendo con la valorizzazione dei produttori, che sono esposti in modo trasparente come Cortilia fa per tutta la propria offerta, anzi, sono in primo piano. Terzo valore il territorio, che viene valorizzato con le proprie tradizioni e biodiversità. Infine, la sostenibilità che fa da sempre parte dei valori di Cortilia e va dalla formulazione del prodotto al packaging alla sostenibilità della filiera.

"Sono storie imprenditoriali prima di essere prodotti -prosegue Neifar- storie di persone che hanno lavorato su prodotti fatti con ingredienti genuini e semplici legati al proprio territorio e alla propria storia. Il produttore non è solo un partner del progetto, sono storie che raccontiamo ai clienti. Il nostro obiettivo è una ricerca approfondita. cerchiamo le eccellenze dove sono nate per valorizzarle. E sono prodotti che co-creiamo con i produttori, unendo le necessità dei clienti con il meglio che può fare il produttore".