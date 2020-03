Scratch&Screen promuove Drive to eCommerce

La piattaforma di digital marketing Scratch&Screen ha lanciato la campagna di coupon marketing Drive to eCommerce dedicata ai retailer per attivare l'erogazione di buoni spesa e per dare una mano di aiuto ai clienti che normalmente non frequentano gli store online. Il retailer potrà creare una campagna personalizzata con proprio logo e pagina web dedicata mentre la raccolta dei dati del consumatore avverrà tramite form, personalizzabile in base alle esigenze, nel rispetto delle normative sulla privacy. Il consumatore potrà riscuotere il buono spesa cliccando sulla pagina web della campagna.

Il pacchetto comprende l’utilizzo della piattaforma, la personalizzazione della campagna, il cruscotto di monitoraggio in tempo reale dell’andamento della campagna e la gestione di tutti gli aspetti legati alle normative su privacy e operazioni a premi online.

“La piattaforma permette ai retailer di attivare velocemente la campagna: i clienti potranno ottenere il buono spesa in maniera facile e immediata, con un codice univoco, e potranno decidere di spenderlo subito o in un secondo momento” spiega Matteo Del Corno, Ceo Scratch&Screen.

Il 10% del ricavato di ogni singola vendita della piattaforma Drive to eCommerce sarà devoluta a enti ospedalieri scelti tra quelli più in difficoltà.