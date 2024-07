Selex: il servizio di spesa online nello store Famila Sud di Foggia

L’eCommerce di Selex disponibile anche nel punto di vendita a insegna Famila Sud (Megamark-Selex) di Foggia

A seguito dell’apertura del 300esimo punto di vendita dell’insegna Famila Sud a Foggia (Megamark), Gruppo Selex mette a disposizione il servizio eCommerce CosiComodo.it per la spesa online. Per i clienti dello store la possibilità di acquistare prodotti anche attraverso l’app e scegliere se ritirare la spesa in negozio o farsela consegnare a casa (dal lunedì al sabato, secondo determinate fasce orarie). L’insegna Famila offre infatti in diversi suoi punti di vendita il servizio di spesa online CosìComodo con un assortimento online che è lo stesso del negozio fisico, dai prodotti di marca a quelli della pl.

CosìComodo nei piani di sviluppo di Selex

All’interno delle strategie di Selex rivestono un ruolo centrale sia l’espansione della rete fisica che il potenziamento dell’eCommerce aggregatore CosìComodo, che offre ai clienti un’esperienza d’acquisto capillare sul territorio nazionale, per andare incontro alle richieste di shopper sempre più digitali e interconnessi.

Selex cresce nella gdo anche grazie all’eCommerce

Selex detiene una quota di mercato del 15,1% tra iper, super, superette e discount (dati Niq, gennaio 2024). Le imprese socie contano su una rete commerciale da oltre 3.300 negozi multi-insegna e un organico di oltre 40mila addetti.