Selex lancia l’iniziativa Happy Green School

Happy Green School è il progetto di educazione alla sostenibilità promosso da Selex Gruppo Commerciale, firmata da Tutti per la Scuola, per l’anno scolastico 2021/2022, avviato il 20 settembre in 17.000 scuole primarie su tutto il territorio nazionale.

“Sensibilizzare i giovani sui temi di sostenibilità è un impegno in cui il Gruppo crede fortemente e vuole condividere anche con le famiglie italiane, perché il futuro sia più green. Questo è il nostro obiettivo strategico” afferma Stefano Gambolò, direttore marketing di Selex Gruppo Commerciale.

Com'è strutturata l'iniziativa

Nel corso del primo quadrimestre le classi lavoreranno insieme agli insegnanti coinvolti utilizzando la piattaforma online, consultabile in classe con la Lim o un Pc. Nel corso dei lavori, gli studenti scopriranno i 4 elementi della natura e affronteranno i temi legati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

I contenuti, prodotti da Librì (editore impegnato da sempre nella creazione di campagne educative legate al mondo della scuola) potranno esser condivisi a casa, in famiglia.

Al percorso online è legato anche un contest a cui potranno partecipare tutte le classi attraverso la progettazione della loro scuola, rendendola più sostenibile e green. I progetti andranno presentati entro e non oltre il 14 gennaio del 2022.

Dal mese di febbraio 2022, inoltre, attraverso l’apertura di una raccolta fondi online e il

coinvolgimento delle insegne aderenti del Gruppo Selex, ogni cittadino sarà invitato a contribuire alla realizzazione dei progetti delle classi vincitrici anche con un piccolo contributo.