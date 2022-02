Selex: mdd sempre più forti. Fatturato a +5.5%

Crescono anno dopo anno le marche del distributore del Gruppo Selex e registrano un fatturato alla vendita di circa 1,523 miliardi di euro (+ 5.5% rispetto al 2020). "La quota di mercato raggiunge, in alcune regioni, il 28% sulle categorie di presenza, ed è un dato che ci auspichiamo sia destinato a crescere sempre di più con il piano di lavoro capillare che stiamo portando avanti e che avrà un ulteriore e significativo sviluppo nel biennio 22-23" dichiara Luca Vaccaro, direttore mdd Selex Gruppo Commerciale.

Per potenziare ulteriormente questo settore c'è un progetto di massimizzazione delle sinergie tra i quattro marchi di Selex che rappresentano circa il 90% del giro d’affari. La filiera produttiva coinvolge circa 500 produttori (di cui oltre il 95% dei quali italiani) per un totale di 7.400 referenze totali.

"Ottimizzare risorse e processi è fondamentale in questo momento, per riuscire ad offrire

sempre la migliore qualità senza intaccare il potere di acquisto delle famiglie - prosegue

Vaccaro - Per questo stiamo lavorando sulla convergenza degli assortimenti e del parco

fornitori delle nostre marche del distributore, verificando e migliorando l’offerta in termini di ingredienti, assortimenti, condizioni economiche".

Tra i progetti in questo ambito l'ampliamento delle categorie in forte crescita come ortofrutta premium, linea senza antibiotici, gastronomia, macelleria e pescheria. La crescita sarà sviluppata secondo precise logiche di sostenibilità e trasparenza. Anche in termini di packaging ci saranno attività dedicate come nel caso dell’ampliamento delle certificazioni sul cacao, pesce Msc, carta Fsc, elemento dal quale dipende la conseguente riduzione di imballi. Si lavorerà per diminuire i rifiuti sul mercato e per eliminare materiali non riciclabili sostituendoli con materiale riciclato. A riguardo però Selex precisa che tutte queste attività non influiranno sul costo dei prodotti a scaffale.

Per proteggere il potere di acquisto delle famiglie, gli store che fanno capo al gruppo, espongono uno scudo che indica la presenza di prodotti Selex, disponibili anche online sul portale CosìComodo.it.