Selex rafforza il programma di verifica delle mdd

Obiettivi importanti per Selex in ambito di prodotti a marchio del distributore. Il gruppo per questo motivo ha poetnizato il programma di verifica

A fine 2022, il gruppo Selex intende raggiungere una crescita del +5% per le mdd che lo scorso anno avevano registrato un fatturato alla vendita di 1,5 miliardi euro. Per raggiungere questo obiettivo, la società punta sulla qualità della proposta a marchio del distributore. Per questo motivo, Selex ha rafforzato il programma di verifica ed entro la fine dell'anno, avrà valutato 1.330 prodotti da oltre 9.500 consumatori dall’avvio del percorso. "Abbiamo la necessità di ascoltare i clienti oggi più che mai e avere il loro giudizio senza sia in alcun modo filtrato, solo così possiamo continuare a migliorare -dice Luca Vaccaro, direttore marche del distributore-. Da qui è stato rafforzato il programma che coinvolge un nutrito paniere di consumatori in tutta Italia e mira a valutare le nostre referenze del canale retail, dai marchi base, alle linee specialistiche ai marchi di fantasia. Attraverso un confronto “blind” con il leader di categoria possiamo identificare le aree di miglioramento o valorizzare i nostri punti di forza". E aggiunge: "Si potrebbe pensare che siamo ossessionati dalla qualità ma la verità è che se oggi i numeri raggiunti in termine di vendite sono così incoraggianti è grazie all’attività che è stata fatta fino ad oggi e che verrà ulteriormente ottimizzata nei prossimi due anni. E' partito infatti il progetto di convergenza tra i quattro marchi del Gruppo Selex che rappresentano circa il 90% del giro d’affari e coinvolgono circa 500 produttori e fornitori (oltre il 95% dei quali italiani) per un totale di 7.400 referenze totali. L’obiettivo a fine anno è ambizioso, vogliamo mantenere l‘andamento di crescita del 2021 e per farlo dobbiamo lavorare ancora meglio considerando lo scenario socio-economico che stiamo attraversando”.

Com'è strutturata la verifica

Le famiglie coinvolte ricevono i prodotti a casa e li recensiscono. Ogni mdd Selex,

Consilia, Vale, Il Gigante viene sottoposta a giudizio delle famiglie coinvolte in questo programma. Quest’anno il piano, ancora più articolato rispetto al passato, prevede che per ognuna delle 40 categorie in test ci sarà un match fra i prodotti del Gruppo e il leader industria di marca, o un’altra marca del distributore e il perimetro è stato allargato ai

discount. Saranno prese in esame tutte le categorie alimentari, compresi i freschi e i surgelati, così come la detergenza casa e l’igiene della persona. A seconda degli esiti della verifica, il gruppo adotterà soluzioni per migliorare o modificare, se necessario, le attuali proposte.