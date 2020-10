SELFY BOX lo storage pratico ogni giorno

Per trovare il posto giusto ad ogni cosa, fare spazio e mantenere (o ritrovare) l'ordine in casa, un’idea di design la offre Bama, azienda italiana fondata nel 1980, leader nel settore di articoli per la casa, il giardinaggio e i nostri amici a quattro zampe che proprio in questo periodo celebra il 40esimo anniversario di attività.

L'azienda Toscana propone Selfy box la nuovissima linea di contenitori light, trasparenti con coperchio decorato effetto vedo/non vedo.

I contenitori sono sovrapponibili e disponibili in 3 capacità : Lt. 5,5 – 12 - 70 e come tutti i nostri prodotti sono realizzati con materie prime atossiche e 100% riciclabili nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone.

Come potete usarli?

... nell'armadio

Pratici e leggeri, sono ideali per riporre indumenti ed accessori nel cambio di stagione e non solo. Tutto a portata di mano e sempre ben visibile.

e nella cameretta

Si possono usare per dividere giochi, libri e costruzioni. Sono impilabili, così sfruttiamo meglio lo spazio.

e in cucina

Per tenere ordinati i pacchi di pasta nella dispensa, i barattoli di legumi oppure le spezie ma non solo….

oppure…

La misura più piccola può essere tenuta in macchina, per esempio, con dentro disinfettante, guanti e mascherine di ricambio, per avere tutto a portata di mano e in assoluta sicurezza

e ancora

si possono usare per riporre tutto l’occorrente per i vostri amici pet: giochi, biscotti, spazzole, lettiera.

Per approfondimenti ed altre idee: www.bamagroup.com