Sensormatic Solutions lancia Sensormatic IQ

Johnson Controls, leader globale nel settore degli edifici intelligenti e sostenibili, e realizzatore della piattaforma OpenBlue, ha annunciato che Sensormatic Solutions, il suo leader globale di soluzioni per il retail, ha lanciato Sensormatic IQ: una piattaforma operativa intelligente studiata per il retail che, contando sull'expertise di Sensormatic Solutions e sul suo solido ecosistema tecnologico, offre un valore tangibile in tutti i compartimenti di un'azienda.

Focus sull'Innovazione

La piattaforma integra il portfolio completo di Sensormatic Solutions con le fonti di dati di retailer e terze parti, facendo inoltre uso di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale (IA) e l'apprendimento automatico (Machine Learning), per offrire una panoramica unica delle operazioni e degli insight sui consumatori. Tale sinergia garantisce ai retailer risultati prescrittivi fondati sui dati, creando valore e opportunità di crescita man mano che si avanza verso il futuro.

"Nel mondo iperconnesso di oggi, l'esperienza del consumatore ruota intorno al come, dove, quando e perché del suo coinvolgimento. Ecco perché il nostro impegno nel consentire ai nostri clienti di utilizzare diversi insight per ottenere risultati positivi e prendere decisioni aziendali consapevoli è più importante che mai", ha affermato Luca Cappellini, Direttore Retail Italia, Mediterraneo, Medio Oriente e Africa di Sensormatic Solutions. “Il lancio di Sensormatic IQ riflette la nostra strategia aziendale lungimirante. Grazie alla collaborazione con i nostri partner del settore tecnologico e alla scalabilità di Google Cloud, combinato a sensori intelligenti e report d’analisi avanzati, la nostra piattaforma è progettata per evolvere insieme al settore e in base alle esigenze dei nostri clienti".

Il Retail di Domani

In un mondo dove il settore retail sta subendo cambiamenti significativi, Sensormatic IQ aiuta i retailer ad aumentare sia i loro profitti che il valore del proprio brand:

contribuendo attivamente alla trasformazione digitale in un mercato retail in evoluzione;

accelerando l'integrazione tra soluzioni nuove e pre-esistenti

consentendo un'innovazione fluida con l'utilizzo di una piattaforma sicura, adattabile e gestita a tutti i livelli dell’azienda;

amplificando il valore attraverso l'ottenimento di nuovi insight e risultati da flussi di dati

aumentando la fluidità d'esecuzione delle funzioni retail.

Know-how proiettato verso il Futuro

"La piattaforma rappresenta anni di investimenti e innovazione orientati verso operazioni pensate per ottenere risultati che soddisfino le mutevoli esigenze dei retailer", ha affermato Cappellini. "Sensormatic IQ è solo un altro modo in cui Sensormatic sta fornendo le basi per una digital journey che consenta ai retailer di accrescere il livello della loro azienda".

Mentre il settore continua a evolversi, Sensormatic Solutions garantisce ai retailer l'accesso alle soluzioni avanzate di cui hanno bisogno per connettere persone, prodotti e dati in modi innovativi. La piattaforma flessibile e aperta Sensormatic IQ può incorporare gli insight ricevuti da dispositivi periferici in grado di fornire modelli predittivi e prescrittivi grazie all'Intelligenza Artificiale, come POS, sensori, EAS, RFID, Computer Vision e altri, per supportare le operazioni retail, che possono spaziare dal foodall'abbigliamento, passando per il fai-da-te e i centri commerciali.

Scopri di più su come Sensormatic IQ può rivoluzionare il tuo approccio all'analisi dei dati su www.sensormatic.com. Visita anche Sensormatic Innovation Experience.