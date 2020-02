Sephora: il piano di sviluppo nelle città statunitensi

Nel corso del 2020 Sephora (Gruppo Lvmh) aprirà cento store in 75 città del Nord America. È quanto pubblica la Cnn che sul futuro dell'insegna dà un quadro ben preciso: i negozi saranno sempre più spesso situati in aree urbane ad alta densità di traffico anziché nei centri commerciali.

Forte della crescita del settore, Sephora programma lo sviluppo della catena pianificando in maniera strategica aree geografiche e location e puntando su strutture di dimensioni minori rispetto a quelle già attive. Anche il layout subirà delle modifiche mentre si sta pianificando anche la possibilità di valorizzare e potenziare spazi dedicati agli eventi o a corsi specifici sul settore beauty.

Una volta portato a termine questo piano di espansione nel nord America, in zone come per esempio Nord Carolina e Tennessee, Sephora conterà circa 600 punti di vendita negli Usa.