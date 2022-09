Per chi ama le piante e desidera arredare interni ed esterni senza dover per forza scegliere tra i classici vasi tradizionali in terracotta e le proposte più moderne in metallo, talvolta dal design stravagante o troppo minimale, arriva Sfera, l'innovativo vaso dal design rustico e al contempo moderno che mette tutti d'accordo, proposto da Bama.

Se da un lato Sfera presenta una rassicurante finitura simil pietra, che si sposa perfettamente al verde regalando anche un tocco zen al giardino, dall’altro il suo design asimmetrico e pulito lo rende ideale anche in ambienti arredati in stile sobrio e lineare, perfetto anche indoor.

Sfera è il vaso versatile, elegante e capiente, dotato di sottovaso con riserva d’acqua e disponibile nei colori: ghiaccio, antracite, cappuccino. Il suo sottovaso ne permette l’impiego in interno senza sporcare: è dunque perfetto in casa, ma anche in ufficio, in una sala d’aspetto, per un ingresso.

Il suo particolare fondo inoltre, favorisce l’ossigenazione delle radici, evitando ristagni e marciume.

Per Bama l’armonia tra ambiente, società ed economia è il punto chiave per un reale sviluppo ecosostenibile. Bama produce utilizzando esclusivamente resine atossiche e riciclabili. Un impianto fotovoltaico soddisfa il fabbisogno energetico e ogni anno vengono investiti tempo e denaro nell’adozione di macchinari innovativi e attenti all’ambiente per una produzione green oriented.

Come tutti i nostri prodotti anche il vaso Sfera è realizzato in resina atossica addizionata con anti UV per resistere ai raggi del sole, la resina inoltre garantisce la giusta protezione agli sbalzi termici proteggendo le radici sia dal sole che dal gelo.

Dim. Ø 40,5x 32 h cm; capacità Lt. 23

Per maggiori informazioni:

https://www.bamagroup.com/it/vaso-sfera-con-sottovaso-sfera.html

Per approfondimenti ed altre idee:

Blog bama garden: https://www.ilgiardinodibama.it/

Il sito istituzionale: www.bamagroup.com

La pagina FB: https://www.facebook.com/bamagroup