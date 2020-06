Sfide e opportunità del retail, nel nuovo webinar di ATC – All Things Communicate

Marketplace digitali, prossimità e transazioni ibride. È questo il titolo dell’imminente webinar di ATC - All Things Communicate, agenzia di comunicazione indipendente di Milano, trasmesso in streaming il prossimo 18 giugno alle 17.00.

“Da un lato, un contesto economico già molto incerto. Dall’altro, l’irruzione del Covid-19”, argomenta Silvia Podestà, Design and Content Strategist in ATC. “L’azione congiunta di questi due fenomeni ha accelerato alcune tendenze in corso e ne sta facendo emergere di nuove, soprattutto per quanto riguarda predisposizioni, atteggiamenti e comportamenti dei consumatori. E questi, a loro volta, hanno ricadute di breve e lungo periodo per il settore retail: l’esplosione dell’ecommerce, ma anche la rivitalizzazione dei negozi di prossimità e soprattutto l’inevitabile ibridazione dei canali. È di questo che parleremo nel nostro prossimo Trend Café.”

“I Trend Café sono nati come iniziativa di continuous learning all’interno dell’agenzia”, spiega il Communication Director di ATC Karim Ayed, “affiancando i Talk It Out, conferenze che teniamo regolarmente dal vivo, nonché la collaborazione con l’Università di Milano Bicocca, nel nostro atteggiamento aperto alla diffusione della conoscenza. Con la pandemia, abbiamo trasformato in webinar i Trend Café, mettendoli a disposizione di chiunque voglia iscriversi.”

L’interesse per queste attività si inserisce perfettamente nella filosofia dell’agenzia, secondo il General Manager Donatello Occhibianco. “Per noi la domanda ‘perché?’ è fondamentale. E volutamente l’abbiamo messa al centro del nostro manifesto. Ci serve ad affrontare criticamente e costruttivamente i brief, ma anche a tenere gli occhi aperti sul mondo, sulla società, sui consumatori. È grazie a questa attenzione che ATC può rispondere ai clienti che ci chiedono strategie di comunicazione online e offline, per i quali disegniamo customer journey nel B2B, nel B2C e nel B2B2C. Con i nostri webinar, mettiamo molto volentieri il nostro sguardo e le nostre analisi a disposizione non solo dei nostri partner, ma anche di una audience più ampia.”

Il webinar “Marketplace digitali, prossimità e transazioni ibride” si terrà giovedì 18 giugno alle 17.00. Qui il link per iscriversi: https://www.allthingscommunicate.it/marketplace-digitali-prossimita-e-transazioni-ibride?utm_source=gdo&utm_medium=banner&utm_campaign=ATC_TREND_CAFE&utm_content=WEBINAR_18062020