Entrambe insegne di Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione SpA, azienda storica nello sviluppo e nella gestione di ristoranti tematici e del casual dining, Shi’s e Pizzikotto aprono nello Spark Food District a Milano-Santa Giulia. I due nuovi locali si inseriscono nel progetto di riqualificazione urbana a cura di Lendlease: Spark Food District, adiacente alla stazione della metropolitana di Rogoredo, è collocato in una posizione strategica, dove è in corso di realizzazione uno dei maggiori business district del capoluogo lombardo e d’Italia (ospita già la sede italiana di Sky). L’area che ha un’attrazione stimata in 3,6 milioni di visitatori, in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, punta a soddisfare le esigenze di un’utenza trasversale e cosmopolita che vedrà transitare famiglie, turisti, impiegati e studenti. Il progetto prevede più fasi, durante le quali saranno edificati uffici, residenze, spazi commerciali, aree di ristorazione, un conservatorio, spazi di coworking, un parco e un’arena da 12.000 posti.

Le due nuove aperture di Cigierre aggiungono un motivo in più di servizio e attrazione, con due format studiati per stili e consumi diversi. Shi’s - la tradizione dei piatti giapponesi in Italia, con pietanze preparate a mano, al momento dell’ordine- ha 15 ristoranti in Italia e oltre 150 dipendenti: insieme al menù classico, ha potenziato anche cocktail a base di liquori e distillati esclusivamente giapponesi, creando anche un’offerta dedicata alle sushi tapas per accompagnare il momento dell’aperitivo. Il layout è raffinato ed elegante, ma al tempo stesso accogliente e confortevole per le pause pranzo, le cene e gli happy hour.

Pizzikotto, specializzato nella produzione della pizza e dei prodotti della tradizione gastronomica italiana, ha 33 locali su tutto il territorio nazionale, e occupa oltre 600 addetti. Per lo Spark Food District, oltre al menù classico, ha creato una nuova offerta bar dedicata a colazioni, pranzi veloci e aperitivi. Massima attenzione anche al layout, studiato per creare un progetto e un’ambientazione dedicata a questa specifica location, pur mantenendo l’anima e il carattere distintivo del format.

Entrambi i format -Shi’s e Pizzikotto- affiancano anche le attività di consegne (delivery) e asporto.

“Il nuovo centro urbano di Santa Giulia che accoglie uffici, food, leisure e aree verdi in un contesto totalmente innovativo, corrisponde pienamente ai progetti ai quali Cigierre desidera aderire con creatività, innovazione e sperimentazione -commenta Marco Di Giusto, fondatore e amministratore delegato di Cigierre-. La nostra capacità di offrire esperienze diverse grazie ai nostri format di ristorazione Shi’s e Pizzikotto e di proporre prodotti e un servizio di alta qualità ci permetterà, ne siamo convinti, di rispondere alle esigenze di residenti e lavoratori del quartiere, in linea con le continue evoluzioni del mercato. Questo anche grazie alla nostra flessibilità nell’adattarci ai nuovi e diversi contesti nonché alle nuove tendenze dei consumatori”.