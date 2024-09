Shopify in Roblox, vendite dirette nel mondo virtuale

Creatori e marchi che sono su Shopify potranno vendere direttamente all'interno dei giochi Roblox

Percorrendo la strada del commercio immersivo ed esperienziale e offrendo nuove modalità per interagire con i consumatori in spazi digitali e interattivi, Shopify continua a innovare il settore. Roblox è uno degli ambienti digitali più rilevanti del mondo Web3, con oltre 80 milioni di utenti attivi giornalmente. Ora Shopify è il primo partner per il commercio della piattaforma. L’azienda ha affidato il videomessaggio al presidente di Shopify, Harley Finkelstein, ovviamente in versione Roblox.

“Il commercio avviene ovunque! -ha detto il roblo-avatar di Finkelstein- Presto, piloteremo Shopify integrato in Roblox con un lancio più ampio che avverrà all'inizio del 2025”. Quindi sviluppatori, creatori e marchi che sono su Shopify potranno vendere direttamente all'interno dei giochi Roblox. “I creatori di Roblox hanno a disposizione una nuovissima strada verso l'imprenditorialità -ha continuato il presidente- e si potrà acquistare di tutto, dall'abbigliamento agli accessori unici, oggetti da collezione, le possibilità sono infinite”. C’è da chiedersi quali saranno i prossimi partner e come si avvarranno dell’esperienza di Shopify.

Mondi virtuali, acquisti reali

Shopify fornisce infrastrutture IT a milioni di ecommerce in oltre 170 Paesi in tutto il mondo. Insieme all’infrastruttura, ovviamente, fornisce la sua esperienza di acquisto. Grazie a questa sinergia, tutti i player coinvolti - dai creator che vogliono monetizzare agli sviluppatori desiderosi di migliorare l'esperienza dell'utente, fino ai brand che vogliono raggiungere un nuovo pubblico - potranno vendere prodotti fisici direttamente all'interno delle esperienze di gioco su Roblox, con il checkout di Shopify, senza mai uscire dall'ambiente digitale.

Una collaborazione che mette in luce come il commercio stia evolvendo e raggiungendo nuovi spazi, dal fisico all’online, fino ai mondi virtuali. Cambia l’economia che gira intorno al Robux, la moneta virtuale di Roblox. Il progetto con Shopify è un pilota, in attesa del lancio completo previsto per il 2025.