Sidal: i 50 anni di attività e la crescita della rete Zona

La festa per i primi 50 anni di attività di Sidal e i progetti di crescita della rete cash and carry Zona. Importanti i progetti per welfare e sostenibilità

La storia aziendale di Sidal, Società italiana distribuzioni alimentari, inizia nel 1974 su iniziativa di un gruppo di imprenditori, tra cui Mario Agostini, Alfredo Mati e Roberto Spampani. A 50 anni di distanza si celebra l'anniversario dall’apertura del primo magazzino, a Pistoia nella storica sede nella zona industriale di via Sant’Agostino. Oggi, il gruppo opera con la rete di cash&carry a marchio Zona che conta dieci punti di vendita di cui otto toscani, gli altri in Lazio e Sardegna, con 31.000.clienti, tra professionisti dell’horeca e del settore retail come alimentari, macellerie, gastronomie e altri esercizi del mercato del fuori casa, per un fatturato che sfiora i 145.000.000 di euro. Nel 2014 l’azienda si associa alla società consortile Italycash, in quello stesso anno nasce ZONAdelivery il canale food service distribution di consulenza e consegna a domicilio, ed avviene la trasformazione del marchio ZONAmarket in Zona.

“Cinquant'anni sono un grande successo per noi -dichiara GianLuca Spampani, vicepresidente Sidal-. In questo arco di tempo siamo stati partecipi dei cambiamenti del nostro mercato di riferimento, talvolta anche cambiamenti difficili da affrontare. Quello che ha portato la nostra azienda a raggiungere questo traguardo importante sono state la forte attenzione alle persone che fanno parte della nostra grande famiglia, la nostra resilienza e un continuo ascolto delle esigenze del mercato a cui ci rivolgiamo, elementi che continueranno ad avere un grosso peso per proseguire il nostro percorso e mantenere solida la nostra presenza sul territorio e sul mercato”.

Le sfide del futuro

Tra gli obiettivi: ulteriore sviluppo della rete e il forte impegno verso la sostenibilità. La società infatti conta di aprire nuovi store, di sviluppare il piano di welfare aziendale, per la qualità lavorativa e il benessere dei propri dipendenti, di implementare l’intelligenza artificiale nei processi aziendali e di autoprodurre energia da fonti rinnovabili. L’azienda pistoiese ha investito molto a cominciare dall’utilizzo dei prodotti del territorio e della produzione enogastronomica regionale, attivando collaborazioni che perseguono nelle loro attività il rispetto dell'ambiente e dei processi produttivi.

“Crescita, sviluppo ed innovazione sono state le parole chiave che hanno guidato la nostra azienda nei suoi primi 50 anni -dichiara il direttore vendite Carlo Livi- e ora più che mai non possiamo che metterle al primo posto e proseguire il nostro percorso che ci porta ad essere il punto di riferimento e rifornimento del settore horeca e dei professionisti del fuoricasa”.