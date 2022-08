Sigma festeggia l’anniversario con un concorso a premi

Sigma conta 1200 referenze a marchio del distributore e lancia il nuovo concept Bottega Moderna in collaborazione con Sisa

Sigma festeggia il 60esimo compleanno con il concorso “La Fortuna fa 60”. Da settembre 2022 a gennaio 2023, infatti, verrà lanciata l’iniziativa che comprende promozioni e premi. Inoltre, è previsto un concorso istant win e un’estrazione finale con quattro automobili in palio.

L’azienda bolognese ha presentato anche il logo correlato con il motto rivisitato “Da 60 anni buoni come sai, vicini a come sei”.

Espansione della rete Sigma

Sigma, realtà fondata nel 1962 a Bologna come Società Italiana Gruppi Mercantili Associati, ha raggiunto importanti traguardi grazie all’espansione della rete. Inizialmente, infatti, si trattava di una realtà che operava su scala regionale che con il tempo ha progressivamente ampliato la propria presenza sull’intero territorio italiano. L’impegno di Sigma si concretizza, inoltre, nell’alleanza strategica con Sisa in D.It, centrale multinsegna e multibrand della distribuzione organizzata, con un fatturato di 3 miliardi di euro e una quota di mercato nazionale che ricopre circa il 2%. Inoltre, Sigma ha raggiunto quota 500 punti di vendita con diversi format che privilegiano la prossimità.

“Sigma ha come primo punto distintivo i negozi gestiti da soci imprenditori -commenta Alessandro Camattari, direttore commerciale e marketing D.It-. Il nostro sessantesimo è un importante traguardo da celebrare perché racconta la nostra storia, rappresenta i nostri valori, afferma i nostri principi e disegna il nostro futuro”.

Mdd in espansione

Sul fronte mdd, a oggi l'azienda conta 1200 prodotti a marchio suddivisi in 5 linee: Sigma, Gusto&Passione, Equilibrio&Piacere, VerdeMio e Primo. Inoltre, è prevista un’implementazione dell’assortimento delle private label con nuovi item. I prodotti a marchio Sigma rappresentano circa il 12% delle vendite, ma l’azienda si è posta un obiettivo virtuoso per il prossimo trienno: raggiungere quota 18%.

La mdd Sigma sarà protagonista con Sisa del nuovo concept Bottega Moderna per format di 200 e 350 metri quadrati. Si tratta di un progetto lanciato a giugno e oggi pronto al debutto. Si chiama Sigusta e vuole proporre un modo di fare la spesa innovativo che punta sulla facilità e la velocità senza tralasciare efficacia e la cura.