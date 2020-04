Signorvino, catena di Gruppo Calzedonia, specializzata nel settore "wine restaurant", conferma tutte le nuove aperture in programma per il 2020: da A Milano -dove sono quasi pronti due nuovi locali (nei Navigli e in zona Corso Como)- a Parma, nel centro commerciale La Galleria, a un passo dal centro storico, fino a Roma, con un primo esercizio in Piazza Barberini, in autunno, cui seguirà un altro nel centro commerciale previsto in zona Laurentina.

Tutti i locali Signorvino sono stati chiusi prima dei provvedimenti del Governo, a tutela di clienti e dipendenti.

"Ora i cantieri sono fermi -commenta Luca Pizzighella, brand manager di Signorvino-, ma siamo fiduciosi di riprendere i lavori quanto prima, non soltanto per concretizzare i nostri progetti, ma anche per trasmettere un messaggio positivo alla collettività e alle città nelle quali siamo presenti. Investire e continuare a credere nel made in Italy in un momento così drammatico siamo sicuri possa avere una valenza etica e sociale, oltre a un concreto riscontro economico: basti pensare al nuovo fabbisogno di personale che avremo nelle città coinvolte".

Già prima di questa emergenza l’implementazione della consegna era una priorità di Signorvino, da testare proprio nel mese di aprile su Milano. Per quanto riguarda l’eCommerce, in pochi mesi sarà messo a punto un sistema di vendita online con lo stile dei negozi per inaugurare il canale a fine maggio.

La comunicazione al cliente rimarrà incentrata sui valori del marchio: esperienza e capacità di consigliare il consumatore finale aiutandolo a destreggiarsi nella scelta dell’etichetta adatta. L’apertura nelle vendite on line non sarà, quindi, finalizzata solo all'ampliamento dell'offerta, ma si porrà come strumento aggiuntivo e integrato, per raggiungere un pubblico più numeroso ed eterogeneo.

"Deve essere rafforzato il concetto di italianità come segno distintivo e valore aggiunto, che ci ha sempre contraddistinto il nostro brand che è Signorvino vini 100% italiani -aggiunge Pizzighella-. Anche gli specialisti delle nostr enoteche stanno dando il loro contributo con dirette su Instragram per dare consigli, e tenendo corsi di aggiornamento on line per cuochi e camerieri con il supporto dei formatori della catena".