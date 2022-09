Slipop: un format di ultra prossimità aperto h24

Il format Slipop è nato per i centri urbani, sarà sviluppato nelle ex edicole e proporrà un'offerta food e non food e il servizio di spesa online

L'esigenza di molti consumatori è di fare la spesa nel più breve tempo possibile e in luoghi facilmente raggiungibili anche a piedi. A questo target di clienti si indirizza Slipop, il format nato a Roma, aperto h24. La struttura richiama le tradizionali edicole che rappresentano le destinazioni ideali per questo tipo di concept store, ideato per i centri urbani. Promotore dell’iniziativa è Chiama srl, già ideatore dell’app Supermercato.casa, e promotore di un progetto più ampio definito Cibo in movimento. Il primo store è stato realizzato in piazza Indipendenza 15.

"Slipop permette di avere un nuovo format di supermercato sottocasa -racconta Mauro De Dominicis, master franchising-. Un punto nel quale trovare tutto ciò che serve in pochi minuti, h24, 7 giorni su 7. Un’esperienza nuova che porta la città in una dimensione europea innovativa".

Il format Slipop

Alla base di questo concept store c'è un obiettivo: offrire agli utenti un’esperienza di acquisto in ottica omnichannel che permetta al cliente di scegliere l’opzione di spesa che meglio si adatti alle varie esigenze. Inoltre, c'è il dichiarato intento di dare un contributo per la riduzione dello spreco alimentare. Lo spazio è dotato di sistemi di video sorveglianza che tutelano la sicurezza del cittadino a qualsiasi ora della giornata. Al suo interno la clientela può trovare prodotti alimentari, cibi freschi e a km0, piatti pronti, articoli e detergenti per la casa, e giornali. I punti Slipop sono aperti h24, 7 giorni su 7, senza cassa né cassieri, e si potranno trovare nei luoghi più strategici delle città: in prossimità di grandi condomini, palestre, piazzette dei centri urbani. Le ex edicole già presenti nei quartieri sono ideali per questo tipo di format. In questo spazio è possibile inoltre ritirare la spesa fatta tramite l’App Supermercato.casa.