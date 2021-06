Smart Guardian Security, tecnologia dal volto umano per centri commerciali sicuri

Meno costi, più efficienza, più sicurezza nei centri commerciali grazie al sistema di sorveglianza Smart Guardian Security

Smart Guardian Security è il primo sistema di sorveglianza per i Centri Commerciali che unisce intelligenza artificiale e fattore umano per creare una struttura di security potente ed efficiente.

Il risultato? Meno costi, grazie all’ottimizzazione del personale. Meno errori, grazie alle tecnologie che gestiscono il sistema. Più sicurezza per il Centro e per il cliente, che può dialogare in tempo reale con la nostra centrale operativa.

Servizi Sicurezza Italia è uno dei principali player nel settore nel nostro Paese, presente in gran parte del territorio nazionale. Oltre a Smart Guardian Security, propone numerosi altri servizi, tra i quali Security Management, Antitaccheggio, Controllo impianti, Localizzazione satellitare, Controllo accessi e locali, Controllo parcheggi, Portierato fiduciario, Impianti di sicurezza, Safety, Antincendio e primo soccorso, Cyber security.

