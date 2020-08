Snack e masticativi 8in1 Delights

La storia di 8in1, brand consolidato sul mercato di snack e masticativi, è stata caratterizzata da continui sviluppi basati sull'innovazione che ha portato alla creazione di una linea di prodotti di qualità superiore, sinonimo di benessere, salute e nutrizione dei cani– la filosofia di base di 8in1.

8in1 è un marchio affidabile e diffuso in tutto il mondo che, forte di un validissimo know-how, risponde alle necessità degli animali domestici e dei loro padroni offrendo prodotti di elevata qualità.

I prodotti 8in1 sono formulati al 100% per garantire il benessere dei nostri animali.

8in1 Delights

La gamma 8in1 Delights, colonna portante del brand, dispone di un assortimento di masticativi che sono composti da uno strato esterno di pelle bovina e un cuore di deliziosa carne. Gli ossicini 8 in1 Delights sono la soluzione ideale: divertimento garantito e igiene orale del cane, serenità del padrone nel vedere il proprio amico a quattro zampe impegnato e felice.

I Delights 8in1 non solo soddisfano il naturale istinto del cane di masticare ed esercitare i muscoli della mascella e della mandibola ma anche mantengono i denti puliti e sani grazie ad una naturale azione abrasiva.

I benefici chiave di Delights 8in1 sono i seguenti:

Mantiene il cane impegnato con una masticazione lunga e soddisfacente.

È durevole, per una migliore cura dentale (garantisce sino a 60 minuti di tempo di masticazione)

È povero di grassi

È privo di coloranti e aromatizzanti artificiali

Siamo coscienti del fatto che il senso del gusto del cane è individuale, ed è per questo che la gamma 8in1 o­ffre una così ampia varietà di snack di forme, dimensioni, consistenze e gusti diversi. Abbiamo una soluzione per ogni cane.

I nostri masticabili 8in1 sono disponibili in formato XS per cani di piccolissima taglia, fino ad arrivare al formato Large per cani di taglia più grande, hanno una consistenza più morbida per cani che con masticazione più debole ma sono anche disponibili in formati più resistenti per soddisfare cani con una forza di masticazione più elevata.

Per soddisfare le diverse esigenze di gradimento dei nostri amici a quattro zampe i nostri ossicini sono disponibili al gusto pollo, manzo, maiale, barbeque e infine per una maggiore cura dei denti è disponibile anche una versione “dental” che ha l’aggiunta di minerali all’interno.

8in1 è un brand che offre un’ampia gamma di prodotti: snack, masticativi e prodotti per la cura e igiene del cane.