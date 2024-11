SodaStream, on air su tv e digital per un Natale frizzante

Scopri il gasatore Terra e rendi unico il Natale con un regalo sostenibile. SodaStream on air con una campagna integrata tra TV e digital, per un gesto che fa la differenza

SodaStream celebra il Natale 2024 con una campagna integrata tra TV e digital, pensata per promuovere scelte più consapevoli e sostenibili. Fino al 14 dicembre, il brand sarà on air con lo spot “Push it! Scegli un regalo frizzante”, in programmazione su Rai, Mediaset, Cairo e Discovery. La campagna si estende anche alle connected TV, come Mediaset Infinity e Amazon Prime Video, oltre a una presenza su YouTube, Instagram, Facebook e TikTok per coinvolgere un pubblico ampio e diversificato.

Un messaggio di sostenibilità per il Natale

La campagna prende ispirazione dallo spot estivo del brand, adattandolo al contesto natalizio. Sulle note della celebre hit Push It dei Salt-n-Pepa, il video mostra il gesto semplice e simbolico di premere il pulsante del gasatore SodaStream. Questo piccolo gesto diventa un invito a scegliere la sostenibilità: trasformare l’acqua del rubinetto in acqua frizzante e bevande gustose, contribuendo a sostituire l’uso di bottiglie in plastica monouso.

Il gasatore SodaStream Terra: il regalo perfetto per il Natale

Tra le idee regalo di SodaStream, il gasatore SodaStream Terra che si distingue per il suo design moderno, la facilità d’uso e la compatibilità con i cilindri Quick Connect, che semplificano l’utilizzo del gasatore. Terra è ideale per trasformare ogni occasione in un momento frizzante e sostenibile.

Scopri tutte le offerte natalizie su sodastream.it

Con questa campagna, SodaStream invita a vivere un Natale più responsabile e a fare un regalo che unisce innovazione, sostenibilità e attenzione per il pianeta. Per rendere le festività ancora più speciali, visita il sito ufficiale sodastream.it e scopri tutte le promozioni dedicate al Natale. Un piccolo gesto può fare una grande differenza.

Scopri di piu.