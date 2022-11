Sole 365: le iniziative solidali per il Natale

#Esg. Le attività di solidarietà per il Natale di Sole 365 comunicate anche instore con totem dedicati

In occasione delle feste natalizie, l'insegna Sole365 dà vita a una serie di attività a sfondo sociale. Parte infatti la campagna I più buoni del Natale che si riferisce sia al concetto di umanità cha a quello di bontà. Sole365 ha scelto di sostenere le famiglie campane più bisognose grazie alla donazione di 50.000 pasti, tramite l’iniziativa benefica SpesaSospesa.org promossa da Fondazione Lab00 e Regusto la prima piattaforma blockchain in Italia a gestire le eccedenze alimentari e non, che attraverso reti virtuose di sostegno della comunità e coinvolgendo in Campania Croce Rossa Napoli e l’Associazione

Restiamo Assieme di Afragola ne consente la distribuzione e tracciabilità dei beni di

prima necessità.

"Abbiamo deciso di aderire al progetto di SpesaSospesa a cui diamo con gioia visibilità perché nei nostri punti di vendita passano tantissime persone ed è uno snodo importante per creare una catena di solidarietà a beneficio delle famiglie del territorio che quest’anno si trovano in un momento difficile che passa per la difficoltà a

mettere in tavola un pasto completo. In tutti questi anni i nostri clienti ci hanno

sempre supportato nelle iniziative solidali in cui li abbiamo coinvolti, direttamente e

indirettamente: la loro forza e la loro generosità ci fa ben sperare nel raggiungimento

di un risultato ambizioso con questa iniziativa" afferma Michele Apuzzo,

amministratore delegato di AP Commerciale.

Come partecipare

I clienti potranno partecipare dal 28 novembre al 24 dicembre 2022 offrendo il proprio sostegno tramite una donazione di 0,50 centesimi sullo scontrino.

Il catalogo per il Natale

La catena ha pubblicato un catalogo consultabile e scaricabile esclusivamente online, ricco di proposte che richiamano sì le tipiche tradizioni culinarie del Natale, ma che spaziano anche tra i prodotti di bellezza e quelli di benessere.

Il catalogo sarà consultabile anche sullo store online su CosìComodo, il

servizio di spesa online offerto da Sole365 che darà l’opportunità a chiunque voglia

acquistarne i prodotti di riceverli a casa all’orario selezionato.