Sole 365 (Selex): convenienza e multcanalità i driver della crescita  

Ap Commerciale (Megamark/Selex) continua a svilupparsi sul territorio campano con l' insegna Sole 365 che offre una spesa completa in tranquillità (come recita il claim), attenti alla convenienza (Edlp), alla multicanale e alla sostenibilità. Parla l'Ad di Ap Commerciale, Michele Apuzzo (da Gdoweek 14)

1 di 4

Territorialità, benessere e multicanalità sono i tre focus su cui l’insegna Sole 365 ha incentrato il suo percorso. La catena, gestita da Ap Commerciale, legata da una partnership con Gruppo Megamark (Selex), ha adottato la filosofia dell’every day low price, una convenienza costante su un assortimento completo in un ambiente piacevole. “Questo modello commerciale è sintetizzato dal pay-off La spesa. Tranquilli -spiega Michele Apuzzo, Ad di Ap Commerciale (nella foto)-. Questa soluzione dà la libertà di non dover rincorrere promozioni o raccolte punti e fornisce la garanzia di un prezzo più basso possibile rispetto ai competitor. E noi garantiamo il miglior prezzo per una elevata qualità dei prodotti”. La rete vendita comprende store che vanno da 500 mq, per lo più realizzati nei centri cittadini, fino a 4.000 mq nei centri o parchi commerciali con un’offerta calibrata sul target di riferimento. “La centralità dell’esperienza di spesa del cliente è uno dei nostri interessi principali” aggiunge Apuzzo.

Quali i driver della vostra insegna?

Senza dubbio il modello commerciale dell’every day low price, che ci permette di garantire una continuità di spesa ai clienti arricchendo la nostra relazione con loro in termini di fiducia e familiarità. Non basta eliminare le offerte. Il nostro è un lavoro costantemente legato al monitoraggio e alla cura dei dettagli, soprattutto in termini di assortimento: per questo facciamo in modo che siano coperti tutti i principali bisogni di spesa, rispondendo in modo diretto alle necessità familiari con un’ampia proposta che valorizzi tutte le possibili esigenze di offerta merceologica. Altri asset che riteniamo fondamentali sono la cura dei luoghi fisici in termini di ordine, pulizia e design degli ambienti: tutto deve dare sensazione di benessere e tranquillità del consumatore. Continueremo a lavorare molto sul territorio con attività varie, per migliorare il benessere delle persone che vivono attorno a noi, dei nostri clienti e dei nostri collaboratori.

Si parla sempre più spesso di caro prezzi e inflazione. Che operazioni avete attuato per salvaguardare il potere di acquisto dei clienti?

Con gli oltre 2.000 prodotti a marchio Selex, presenti nei nostri supermercati, garantiamo sicurezza, qualità e risparmio a tutti i consumatori. Proprio su questi prodotti, abbiamo proposto l’iniziativa Spesa Difesa, che per tutto il 2022 si impegna a combattere il carovita fornendo qualità e convenienza nonostante il generale aumento dei prezzi.

La sostenibilità è un tema sempre più centrale nelle strategie delle insegne. Come si concretizza il vostro impegno?

In diverse direzioni. Per rispettare l’ambiente, non stamperemo volantini e questo ci permetterà di salvare circa 4.000 alberi l’anno. In merito alla sostenibilità, stiamo sviluppando un importante progetto nel mondo agricolo per la realizzazione di un Parco Agrisolare. L’obiettivo è quello di creare un ciclo di produzione energetica che possa essere utilizzata nei nostri supermercati, contribuendo così all’abbattimento del CO2 ed essere concretamente green oriented.

Veniamo allo sviluppo sul territorio. Come e dove crescerete in futuro?Continueremo a svilupparci in Campania rendendo sempre più capillare la nostra rete vendita. Inoltre, la nostra presenza multicanale va rafforzandosi, non solo per andare incontro alle crescenti abitudini digitali dei clienti, ma in modo più esteso per rispondere a un contesto sociale in cui il fisico e il digitale sono in costante dialogo e sollecitazione.

Avete progetti specifici per l’eCommerce?

Il nostro servizio di spesa online è attivo da marzo 2020, grazie alla collaborazione con la piattaforma di Selex CosìComodo. L’eCommerce registra una crescita continua del +2% annuo e questo ci ha spinti a sviluppare importanti partnership con le piattaforme di delivery più utilizzate, come Everli e Glovo, sempre nell’ottica di semplificare la spesa per i nostri clienti e andare incontro alle loro abitudini, facendoci trovare laddove loro già hanno consuetudine d’acquisto.