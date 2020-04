Retailinprimalinea. Sole365 (Megamark) con Uber Eats per la spesa online

La catena di supermercati Sole365 (Gruppo Megamark) si allea con Uber Eats (in pieno boom di richieste) implementando sulla sua piattaforma il servizio di grocery delivery nella città di Napoli. Grazie alla partnership, è infatti possibile ordinare la propria spesa direttamente dall’applicazione.

Questa nuova partnership permette a tutti gli utenti della app di ricevere i generi alimentari direttamente a casa propria, con corrieri che effettuano la contactless delivery (consegna fuori dalla porta di casa senza interazione diretta).

Sono 18 i supermercati dell'insegna presenti nel capoluogo campano e coinvolti. Otre a Napoli, poi, la consegna copre anche i comuni limitrofi quali: Giugliano, Villaricca, Casoria, Arzano, Casavatore, Portici, Pompei, Torre Annunziata, San Giorgio a Cremano.

Inoltre, attraverso gli ordini su Uber Eats è possibile contribuire al progetto “Spesa Sospesa” in collaborazione sempre con Sole365 e Banco Alimentare Campania, iniziativa attiva sia online che presso i supermercati. All’interno della app sarà presente la categoria “Spesa Sospesa” con alcuni basket di prodotti pronti che variano di quantità e prezzo, adattate a seconda delle esigenze concordate con la onlus. In questo modo si contribuirà ad aiutare le persone più in difficoltà durante l’emergenza sanitaria in corso.