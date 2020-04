Uber Eats: boom di vendite ed offerta in Italia in risposta all’emergenza

Il valore degli acquisti di prodotti di prima necessità sull'app Uber Eats in Italia, dallo scorso 8 marzo, è aumentato di 55 volte rispetto alla norma. Non solo. Il numero di market, minimarket e negozi di generi alimentari presenti sulla piattaforma Uber Eats, nel nostro Paese, è triplicato.

Al fine di fronteggiare l’emergenza Covid-19, che ha portato a un boom di richieste, "la piattaforma ha rafforzato il servizio di spesa a domicilio, mirando ad aiutare la comunità nella ricezione di articoli essenziali e non mettendosi in competizione con i grandi player del settore, ma offrendo un ulteriore contributo insieme ai suoi market partner", come si spiega in una nota.

I DATI DELL'EMERGENZA

Il totale delle vendite di prodotti alimentari ed essenziali sull app Uber Eats è aumentato di 2,3 volte in Europa e di 55 volte in Italia nell’ultimo mese

e di nell’ultimo mese Il numero di minimarket e piccole catene presenti sull’app Uber Eats in Italia sono triplicati nell’ultimo mese

I prodotti più richiesti del mese sono: Pane Verdure Prodotti lattiero-caseari Latte Frutta Carne Pasta Uova

del mese sono:

Dove si ordina: To.market (Milano), Smart Market (Milano), Supermercato Sole 365 (Campania), e altri disponibili sul sito o app.

Fino alla fine del mese di aprile, inoltre, per ogni mancia data al rider, Uber Eats donerà la cifra equivalente alla Protezione Civile.