Soluzione Park&Control per contrastare il parcheggio abusivo nel settore retail

Il problema del parcheggio abusivo è una sfida crescente per molte attività retail, in particolare nei supermercati e nelle aree urbane ad alta densità. Park&Control offre una soluzione innovativa per garantire che i posti auto siano riservati ai veri clienti.

La soluzione ai parcheggi abusivi per attività commerciali – come, ad esempio, i supermercati – la fornisce Park&Control, società del gruppo APCOA presente in 12 nazioni europee, con 12.000 aree di sosta e 1,6 milioni di posti auto.

Nel contesto urbano di oggi, caratterizzato da un crescente numero di auto in circolazione, trovare parcheggio può rivelarsi una vera e propria sfida. Questo problema si manifesta sia nei piccoli centri periferici sia, in misura maggiore, nelle grandi città. La sfida diventa un problema serio quando a non trovare posto auto sono i clienti di un’attività commerciale. L'impatto negativo è chiaro: cliente perso ed entrate in calo. Ma come mai il parcheggio era così pieno?

Il problema del parcheggio abusivo nel settore retail

La risposta è ovvia: occupazione abusiva. I parcheggi dedicati alla clientela di supermercati o di qualsiasi esercizio commerciale vengono spesso sfruttati dagli automobilisti per altre finalità. Questo va dalla sosta di chi usufruisce di altri servizi nelle vicinanze all'occupazione giornaliera da parte di chi lavora nei paraggi.

È un problema serio che, oltre a creare disagio per chi si muove per fare acquisti in modo tranquillo, affligge moltissimi parcheggi di proprietà di attività commerciali in tutta Italia. Questo fenomeno è particolarmente rilevante per attività commerciali situate in zone trafficate, in contesti residenziali molto abitati, con la presenza di altri esercizi nelle vicinanze come bar, palestre, uffici, ristoranti, stazioni o ospedali.

Perché le soluzioni tradizionali non funzionano?

Cercando una soluzione al problema, alcuni esercenti hanno provato o stanno pensando ad installazioni costose come le barriere di accesso. Tuttavia, questa soluzione spesso non si è rivelata funzionale: la vista delle sbarre può far pensare ai clienti che il parcheggio sia diventato a pagamento, spingendoli verso altri negozi. Inoltre, i costi elevati di manutenzione e gestione delle barriere arrecano ulteriore disagio all’esercente e ai suoi clienti.

Altri tentativi sono stati fatti utilizzando personale di vigilanza. Tuttavia, oltre ad essere notevolmente oneroso, questo metodo spesso non riesce a monitorare adeguatamente tutte le entrate e uscite, lasciando ampi margini per l'occupazione abusiva.

Park&Control: come funziona il modello ANPR

Park&Control fornisce il servizio in oltre 7.000 parcheggi in Europa, contrastando la sosta abusiva in modo semplice, efficace e potenzialmente senza costi per l’esercente. Il funzionamento è basato sul modello ANPR (Automatic Number Plate Recognition), ovvero il controllo del tempo di permanenza nel parcheggio tramite l'installazione di telecamere in entrata e uscita.

Il processo è completamente automatizzato:

Il veicolo entra nel parcheggio e la targa viene riconosciuta dalla telecamera. Il cliente si reca all’interno dell’attività commerciale. Il cliente esce dal parcheggio e la targa viene nuovamente riconosciuta dalla telecamera. Viene quindi verificato il rispetto del tempo di sosta consentito. Se il tempo di permanenza è rispettato, il record di dati viene immediatamente cancellato. In caso contrario, i dati vengono salvati per contestare la penale al trasgressore.

Vantaggi per i retailer con Park&Control

I vantaggi del servizio Park&Control sono molteplici:

Costo di installazione e gestione a carico di Park&Control

Nessuna barriera di accesso e nessun biglietto da ritirare

Posti auto totalmente dedicati ai clienti dell’attività commerciale, eliminando la sosta abusiva

Maggiore soddisfazione per i clienti, che potranno parcheggiare più facilmente e trovare sempre un posto auto disponibile

Totale controllo da parte dell’esercente, con possibilità di cancellare eventuali penali emesse

Case history: i clienti soddisfatti

Supermercato Carrefour di Torino, via Colombo

Prima dell’intervento, durante l’orario di apertura, il parcheggio era sempre occupato. Le molteplici attività commerciali, uffici e abitazioni nelle vicinanze creavano un grosso problema di occupazione abusiva, togliendo preziosi posti auto ai clienti del supermercato. Oggi, a distanza di 15 mesi dall’utilizzo del servizio Park&Control, il tasso di sosta abusiva (oltre i 90 minuti gratuiti per tutti) è calato del 93%, migliorando esponenzialmente il servizio e la soddisfazione della clientela.

Supermercato Carrefour di Milano, via Rismondo

Stesso scenario anche in via Rismondo, a Milano, un contesto noto per la sua congestione. Anche in questo caso, la sosta abusiva rappresentava un grosso problema. A distanza di 16 mesi dall’introduzione del sistema Park&Control, l’occupazione abusiva è calata del 79%, rendendo la ricerca del posto auto molto più semplice e agevole per i clienti.

Vuoi risolvere il problema del parcheggio abusivo?

