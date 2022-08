Sormapaper, packaging resistenti ed eco-friendly per l’ortofrutta

Sorma Group arricchisce la gamma delle innovative confezioni monomateriali in carta e cellulosa con nuove soluzioni che preservano la shelf life dei prodotti e, al contempo, ne rendono visibile qualità e grado di maturazione ai consumatori

Nell’evoluzione green del settore ortofrutticolo il packaging svolge un ruolo di primo piano. Alle caratteristiche tecniche di robustezza e traspirabilità, a garanzia di una buona shelf life dei prodotti, si sommano le esigenze dei consumatori, che chiedono visibilità del contenuto e completa riciclabilità.

Sorma, gruppo leader a livello mondiale nella progettazione e realizzazione di sistemi di confezionamento, selezione e pesatura per il settore ortofrutticolo, risponde a tutte queste esigenze con la gamma plasticfree Sormapaper, costituita da vari modelli e formati di confezioni in carta 100% certificata FSC (il marchio della gestione responsabile delle foreste), completamente riciclabili. Le confezioni Sormapaper sono adatte a contenere un’ampia varietà di frutta e verdura (patate, cipolle, agrumi, frutta da nocciolo e ortaggi) fino a un peso di 2 kg e possono essere assemblate dalle confezionatrici Sorma con l’aggiunta di un kit specifico per ogni modello, senza dover quindi investire in macchine apposite per la lavorazione della carta.

L’offerta di modelli e formati della gamma Sormapaper è sempre più completa. Ad arricchirla ulteriormente il rivoluzionario Sormapaper Vertbag, versione in carta e cellulosa della classica confezione in rete Vertbag di Sorma in plastica.

Il Paper Vertbag, pensato per contenere patate e cipolle, è costituito da una rete tubolare in cellulosa, che conferisce visibilità e traspirabilità al prodotto, e da un’ampia banda in carta brandizzabile e personalizzabile.

La rete permette quindi al consumatore di verificare lo stato di conservazione del suo acquisto e il passaggio d’aria tra le maglie favorisce la shelf life del contenuto limitando gli scarti nei punti vendita.

La banda è disponibile in due larghezze, una più stretta per confezioni fino ad un kg e una più larga per grammature fino a 2 kg, ed è stampata senza l’utilizzo di solventi e a favore di colori a base d’acqua.

Altre due novità, specifiche per diverse tipologie di frutta e verdura, sono le retine in cellulosa con etichetta in carta FSC per confezionamento verticale e orizzontale e i cestini retinati, ovvero cestini in carta avvolti da una rete in cellulosa, anch’essi con etichetta in carta FSC. Questi ultimi adatti a ortaggi e frutta più delicati come pesche, nettarine, ciliegie e in generale a tutti i prodotti che solitamente vengono confezionati all’interno di cestini.

Grazie all’innovativa composizione eco-friendly e alle performance tecniche di robustezza e traspirabilità, la linea Sormapaper garantisce un facile riciclo del packaging ed evita lo spreco alimentare inserendosi perfettamente nel percorso di sostenibilità che stanno compiendo aziende e retailer.