Le priorità della sostenibilità per gli acquisti nell’Osservatorio Non Food di GS1 Italy

Il focus sulla sostenibilità realizzato dall'Osservatorio Non Food di GS1 Italy mette in luce gli aspetti che, secondo i consumatori, qualificano un'azienda sostenibile. Come cambiano le priorità quando si tratta di fare un acquisto, in una delle categorie del non food analizzate nell'Osservatorio?

Le priorità nella sostenibilità dall'Osservatorio Non Food di GS1 Italy

Quando a essere indagato è il significato di "azienda sostenibile" le priorità vanno sul prodotto, l'energia impiegata per produrlo e le condizioni di lavoro del personale. Seguono altri aspetti il cui peso è molto simile nella considerazione delle persone: l'efficienza nell'impiego di risorse ambientali, le caratteristiche del prodotto, quindi basso impatto e packaging anch'esso riciclabile, la trasparenza. Come vedremo, questi elementi variano quando si programma un acquisto.

Secondo te essere un'azienda sostenibile significa soprattutto:

59,9% fare prodotti riciclabili e facilmente smaltibili

45,9% utilizzare energia da fonti rinnovabili in tutte le fasi di produzione e lavorazione

37,9% garantire condizioni di lavoro e remunerazioni eque ai propri lavoratori

37,3% ottimizzare e rendere efficiente l'utilizzo di risorse ambientali per la produzione

34% creare prodotti con basso impatto ambientale

32,2% fare prodotti con packaging riciclabile/riciclato

30,8% ottimizzare e/o compensare le emissioni di CO2

19% essere trasparente e tracciabile su tutte le fasi di produzione e lavorazione

Priorità a confronto tra i settori del non food

Intervistando i clienti del canale fisico l'Osservatorio Non Food di GS1 Italy ha indagato la sostenibilità percepita rispetto al punto di vendita, nei diversi comparti del non food. I risultati non si discostano molto e il valore di sostenibilità percepito, in una scala da 1 a 10, oscilla tra 6,7 e 6,9. Tra gli aspetti che qualificano la percezione di sostenibilità trionfa trasversalmente la riciclabilità delle shopper e degli imballi dei prodotti.

La grande distribuzione (ipermercato, supermercato e superstore) ottiene i punteggi lievemente più alti dagli acquirenti di bricolage, mobili e arredamento ed elettronica di consumo.

In questo canale gli elementi che più ne connotano la sostenibilità percepita sono:

-Utilizzo di materiali riciclabili nelle borse per acquisti e negli imballi

-Raccolta di prodotti da smaltire

-Assortimento di prodotti pubblicizzati in negozio per basso impatto ambientale.

I grandi magazzini non specializzati sono percepiti più sostenibili dai clienti di edutainment, mobili e arredamento, bricolage, profumeria e cosmesi.

A connotare maggiormente la sostenibilità percepita sono:

-Utilizzo di materiali riciclabili nelle borse per acquisti e negli imballi

-Raccolta di prodotti da smaltire

-Vendita di prodotti in materiali riciclato

-Ritiro gratuito di prodotto usato da sostituire (quasi a pari merito con l'aspetto precedente).

I grandi punti di vendita specializzati mostrano in termini di sostenibilità, il gradimento dei clienti di edutainment e di mobili e arredamento.

Sono ritenuti qualificanti per la sostenibilità:

-Assortimento di prodotti pubblicizzati in negozio per basso impatto ambientale

-Utilizzo di materiali riciclabili nelle borse per acquisti e negli imballi

-Vendita di prodotti in materiali riciclato

I negozi indipendenti sono ritenuti più sostenibili dai clienti di elettronica di consumo, mobili e arredamento, profumeria e cosmesi.

La sostenibilità percepita si basa su:

-Utilizzo di materiali riciclabili nelle borse per acquisti e negli imballi

-Assortimento di prodotti pubblicizzati in negozio per basso impatto ambientale

-Utilizzo di materiali riciclabili come il legno negli arredi.

Negozi e sostenibilità, per comparti merceologici

A seconda del prodotto da acquistare, cambiano gli elementi presi in considerazione rispetto alla sostenibilità del punto di vendita. I tre aspetti in media più considerati attengono al prodotto stesso:

36,6% Utilizzo di materiali riciclabili nelle borse per acquisti e negli imballi

33,7% Assortimento di prodotti pubblicizzati in negozio per basso impatto ambientale

28,4% Vendita di prodotti in materiali riciclato

Se guardiamo alle priorità in base alla categoria merceologica, l'attenzione dei clienti rimane focalizzata sul prodotto che acquistano, in tutti i suoi aspetti, dai materiali del prodotto stesso al packaging. A questo tema si affianca quello dei servizi che aiutano le persone a essere più sostenibili: il ritiro dell'usato, la raccolta dei prodotti da smaltire. Rimangono fuori dalle priorità l'utilizzo di energia green nel negozio e le stazioni di ricarica per auto elettriche nel parcheggio.

Abbigliamento, calzature, intimo e accessori:

-Utilizzo di materiali riciclabili nelle borse per acquisti e negli imballi

-Assortimento di prodotti pubblicizzati in negozio per basso impatto ambientale

-Vendita di prodotti in materiali riciclato

Profumeria e cosmesi:

-Utilizzo di materiali riciclabili nelle borse per acquisti e negli imballi

-Assortimento di prodotti pubblicizzati in negozio per basso impatto ambientale

-Vendita di prodotti in materiali riciclato

Casalinghi/Tessile casa

-Assortimento di prodotti pubblicizzati in negozio per basso impatto ambientale

-Utilizzo di materiali riciclabili nelle borse per acquisti e negli imballi

-Vendita di prodotti in materiali riciclato

Elettronica di consumo

-Ritiro gratuito di prodotto usato da sostituire

-Assortimento di prodotti pubblicizzati in negozio per basso impatto ambientale

-Utilizzo di materiali riciclabili nelle borse per acquisti e negli imballi

Bricolage

-Assortimento di prodotti pubblicizzati in negozio per basso impatto ambientale

-Raccolta di prodotti da smaltire

-Utilizzo di materiali riciclabili nelle borse per acquisti e negli imballi

Edutainment

-Utilizzo di materiali riciclabili nelle borse per acquisti e negli imballi

-Vendita di prodotti in materiali riciclato

-Ritiro gratuito di prodotto usato da sostituire

Mobili e arredamento

-Utilizzo di materiali riciclabili come il legno negli arredi

-Utilizzo di materiali riciclabili nelle borse per acquisti e negli imballi

-Ritiro gratuito di prodotto usato da sostituire.

La sostenibilità percepita del prodotto per categoria merceologica

L'Osservatorio Non Food di GS1 Italy ha proposto ai clienti delle diverse categorie merceologiche una serie di aspetti ai quali dare un punteggio da 1 a 10 in merito alla sostenibilità. Indagando gli elementi più citati, per categoria, quelli trasversali riguardano la naturalità delle materie prime, lo smaltimento e il riciclo del prodotto. Se li mettiamo a confronto con il tipo di informazioni pre acquisto ricercate dal consumatore, si confermano le priorità. Rimangono ancora fuori dall'orizzonte prioritario dei consumatori gli aspetti della tracciabilità e del Paese di provenienza del prodotto.

Abbigliamento, calzature e intimo:

-Naturalità delle materie prime utilizzate nel processo di produzione

-Utilizzo di energia "verde" ovvero da fonti rinnovabili nel processo di produzione e vendita

-Possibilità di riciclo/riuso del prodotto o di suoi componenti

Le informazioni pre acquisto che il consumatore ritiene rilevanti sono:

-Processo di produzione e distribuzione (logistica) con ridotto consumo di risorse naturali e di emissioni

-Naturalità delle materie prime utilizzate nel processo di produzione

-Possibilità di riciclo/riuso del prodotto o di suoi componenti.

Profumeria e cosmesi:

-Naturalità delle materie prime utilizzate nel processo di produzione

-Processo di produzione e distribuzione (logistica) con ridotto consumo di risorse naturali e di emissioni

-Modalità di smaltimento del prodotto: come e dove smaltire il prodotto

Le informazioni pre acquisto:

-Processo di produzione e distribuzione (logistica) con ridotto consumo di risorse naturali e di emissioni

-Naturalità delle materie prime utilizzate nel processo di produzione

-Modalità di smaltimento del prodotto: come e dove smaltire il prodotto.

Casalinghi/tessile casa:

-Naturalità delle materie prime utilizzate nel processo di produzione

-Modalità di smaltimento del prodotto: come e dove smaltire il prodotto

-Possibilità di riciclo/riuso del prodotto o di suoi componenti

Le informazioni pre acquisto:

-Processo di produzione e distribuzione (logistica) con ridotto consumo di risorse naturali e di emissioni

-Modalità di smaltimento del prodotto: come e dove smaltire il prodotto

-Possibilità di riciclo/riuso del prodotto o di suoi componenti.

Elettronica di consumo:

-Efficienza energetica ovvero il livello di consumo energetico del prodotto

-Possibilità di riciclo/riuso del prodotto o di suoi componenti

-Modalità di smaltimento del prodotto: come e dove smaltire il prodotto

Le informazioni pre acquisto:

-Efficienza energetica ovvero il livello di consumo energetico del prodotto

-Modalità di smaltimento del prodotto: come e dove smaltire il prodotto

-Possibilità di riciclo/riuso del prodotto o di suoi componenti.

Bricolage:

-Modalità di smaltimento del prodotto: come e dove smaltire il prodotto

-Utilizzo di energia "verde" ovvero da fonti rinnovabili nel processo di produzione e vendita

-Possibilità di riciclo/riuso del prodotto o di suoi componenti

Le informazioni pre acquisto:

-Possibilità di riciclo/riuso del prodotto o di suoi componenti

-Modalità di smaltimento del prodotto: come e dove smaltire il prodotto

-Processo di produzione e distribuzione (logistica) con ridotto consumo di risorse naturali e di emissioni.

Edutainment:

-Utilizzo di energia "verde" ovvero da fonti rinnovabili nel processo di produzione e vendita

-Processo di produzione e distribuzione (logistica) con ridotto consumo di risorse naturali e di emissioni

-Possibilità di riciclo/riuso del prodotto o di suoi componenti

Le informazioni pre acquisto:

-Processo di produzione e distribuzione (logistica) con ridotto consumo di risorse naturali e di emissioni

-Modalità di smaltimento del prodotto: come e dove smaltire il prodotto

-Possibilità di riciclo/riuso del prodotto o di suoi componenti.

Mobili e arredamento:

-Naturalità delle materie prime utilizzate nel processo di produzione

-Modalità di smaltimento del prodotto: come e dove smaltire il prodotto

-Processo di produzione e distribuzione (logistica) con ridotto consumo di risorse naturali e di emissioni.

Le informazioni pre acquisto:

-Modalità di smaltimento del prodotto: come e dove smaltire il prodotto

-Processo di produzione e distribuzione (logistica) con ridotto consumo di risorse naturali e di emissioni

-Possibilità di riciclo/riuso del prodotto o di suoi componenti.

QR code, etichette e sostenibilità da GS1 Italy

Un altro ambito di esplorazione è quello delle informazioni disponibili in etichetta, sul prodotto.

I consumatori che si informano sulla sostenibilità di un prodotto non sempre trovano risposta alla propria esigenza: più spesso queste informazioni non si trovano, o sono poco chiare. I più smart se le procurano online, ma evidentemente è un tema sul quale lavorare, sia per l'industria che per il retail. E il QR code potrebbe essere una strada per legare fisico e digitale.

Cerchi e leggi le informazioni di sostenibilità sulle etichette dei prodotti che acquisti?

23,9% Spesso le cerco ma non le trovo in etichetta e/o in negozio

23,1% Ho provato a leggerle ma non sempre sono chiare e comprensibili

18% Spesso le cerco ma le trovo solo post acquisto nel foglietto illustrativo all'interno del prodotto

16,9% Le cerco e le leggo facilmente in etichetta e/o in negozio

8,6% Mai, non mi interessano

4,6% Le cerco e le trovo facilmente online

5% Nessuna delle precedenti

L'Osservatorio Non Food di GS1 Italy ha indagato quanto potrebbe essere popolare se la tecnologia con il QR code permettesse di approfondire i dati a disposizione dei clienti, nel senso anche della sostenibilità. Si tratta di uno strumento con ampia notorietà (il 78,1% lo conosce e lo ha già utilizzato, il 17,9% lo conosce ma non lo ha mai utilizzato, il 2,7% ne ha sentito parlare e solo l'1,3% non sa cosa sia) e di facile consultazione via smartphone (l'84,8% degli intervistati l'ha già provato), che il 43,5% degli intervistati dichiara di essere disposto a usare in ogni occasione, il 39,6% solo qualche volta e il 12,4% raramente.

Per chi ha mostrato netto interesse verso questo strumento, il momento in cui preferibilmente avverrebbe la scansione e la consultazione delle informazioni è quello dell'immediato pre acquisto, in negozio (68,5%). Una percentuale del 31,5% dichiara che lo farebbe invece a casa, una volta acquistato il prodotto. La ricchezza delle informazioni disponibili grazie a questa tecnologia amplia l'interesse dei consumatori, estendendone l'uso al post vendita.

Rispetto all'attendibilità delle informazioni sulla sostenibilità, gli enti o istituzioni ritenuti più affidabili a garanzia della sostenibilità sono quelli europei. Industria e retail sono più indietro nella classifica, nonostante il ruolo sempre più rilevante del retail come produttore (con i marchi propri) e dell'industria come attore presente nel sociale e impegnato in cause ecologiche.

35,5% Organismo dell'Unione Europea

30% Marchi e certificazioni di enti privati nazionali o internazionali

21,2% Azienda produttrice

4,4% Comunicazioni/indicazioni del rivenditore

9% Nessuno

OSSERVATORIO NON FOOD DI GS1 ITALY

Dal 2003 l’Osservatorio Non Food di GS1 Italy offre annualmente uno sguardo trasversale del mondo non alimentare, analizzando consumi, canali di vendita, tendenze, consumatore tipo, tra innovazioni tecnologiche e trasformazioni del mercato, di 13 comparti: abbigliamento e calzature, elettronica di consumo, mobili e arredamento, bricolage, articoli per lo sport, prodotti di profumeria, casalinghi, prodotti di automedicazione, edutainment, prodotti di ottica, tessile casa, cancelleria, giocattoli.

NOTA METODOLOGICA

Nell’edizione 2023 dell’Osservatorio Non Food di GS1 Italy è stata realizzata una ricerca che ha coinvolto 1.001 consumatori per monitorare la loro percezione e l'importanza che attribuiscono al tema della sostenibilità: è stata condotta per GS1 Italy da Metrica Ricerche (gruppo TradeLab), con metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), su un campione di cittadini di età compresa tra 18 e 80 anni durante la quarta settimana del mese di maggio 2023.