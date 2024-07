Spazzolini Made in Italy: Eccellenza e Innovazione

Una lunga esperienza nella produzione di articoli per l'igiene orale, il principio di non scendere mai a compromessi sulla qualità, la spinta all’innovazione e, non da ultimo, l’orgoglio di aver costruito nel tempo un successo 100% made in Italy. Si presenta così Spazzolificio Piave, nata più di 150 anni fa a Conegliano Veneto e portata alla ribalta negli anni ’70 dalla famiglia Zecchin, che ne ha deciso il trasferimento a Onara. Sotto la guida di Isolina Zecchin e del figlio Federico Zecchin, attuale amministratore unico, l’attività si è specializzata esclusivamente nella produzione di spazzolini da denti, diventando un simbolo di eccellenza nel settore.

Attualmente, l’azienda produce circa 17 milioni di pezzi all’anno, impiega più di 70 addetti, e le fasi del ciclo produttivo sono tutte integrate all’interno dello stabilimento di Onara. La produzione italiana significa anche il rispetto dei contratti, la tutela del lavoro minorile e, soprattutto, la garanzia di qualità. Tutti i prodotti Piave rispondono alle più recenti normative ISO e sono stati approvati dalla Clinica Odontoiatrica dell'Università degli Studi di Milano. Inoltre, ogni spazzolino viene sottoposto a un processo di sterilizzazione durante la fase di confezionamento, una tecnologia esclusiva per il settore, che rappresenta un’ulteriore garanzia per il consumatore finale.

Il costante impegno dell'azienda nella ricerca e nello sviluppo ha portato alla creazione di prodotti sempre più performanti e rispettosi dell'ambiente. L'attenzione ai dettagli e l'adozione di tecnologie all'avanguardia rendono Spazzolificio Piave un leader indiscusso nel campo dell'igiene orale. La dedizione alla sostenibilità si riflette anche nell'utilizzo di materiali eco-compatibili e nella riduzione dell'impatto ambientale lungo tutta la filiera produttiva.

Lo Spazzolino Extra-Large

Il Biattivo è un grande classico presente sul mercato dagli anni '70 e ancora oggi uno dei modelli più venduti. Molti consumatori preferiscono una testina di grandi dimensioni, trovando nella rapidità e nell’efficacia nella rimozione della placca del Biattivo un vantaggio insuperabile. La forma dello spazzolino è immutata da 40 anni, ma i materiali impiegati sono stati costantemente adeguati per seguire i progressi tecnologici nel settore. Dal 2024, viene utilizzato un packaging completamente in carta FSC, confermando l’impegno dell’azienda per la sostenibilità ambientale.

L'evoluzione dei materiali ha permesso di migliorare la resistenza e la durata degli spazzolini, mantenendo inalterata la loro efficacia. Il Biattivo, con la sua testina extra-large, è diventato un punto di riferimento per chi cerca una pulizia profonda e veloce. La continua innovazione, unita alla tradizione, fa sì che questo modello rimanga un prodotto di punta per Spazzolificio Piave.

Con Spazzolificio Piave, l'igiene orale diventa sinonimo di eccellenza italiana, unendo tradizione e innovazione per offrire prodotti di qualità superiore ai consumatori di tutto il mondo. La passione per il lavoro e la cura per ogni dettaglio sono i valori che guidano l’azienda, determinata a mantenere alta la bandiera del Made in Italy nel settore dell’igiene orale.