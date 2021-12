Speciale Natale: sconto del 20% sull’abbonamento a Gdoweek

Sei un professionista o un appassionato di gdo, retail e marketing e non vuoi perderti i migliori approfondimenti e aggiornamenti sul tema per il prossimo 2022?

Fino al 24 dicembre puoi approfittare della nostra speciale promozione natalizia e abbonarti a Gdoweek e a Mark Up con il 20% di sconto.

Un'offerta valida per uno dei due magazine o per entrambi sugli abbonamenti cartacei e digitali, che offre accesso a una vasta gamma di contenuti esclusivi, dati e interviste ai massimi esperti e innovatori di settore.

Un buon Natale da Gdoweek e Mark Up!