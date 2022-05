Leni’s dedica ai suoi fedeli, ma esigenti, consumatori la Spremuta di Mele a Polpa Rossa Leni’s, un’estensione di gamma delle Spremute di Mela, che conferma la visione dell’azienda nell’intercettare nuovi e futuri trend di consumo.

La Spremuta Rossa firmata Leni’s si aggiunge alla linea composta da 6 differenti referenze da bere, interamente realizzate con mele di alta qualità del Trentino Alto-Adige. Apprezzata da un target ampio, che la consuma sia in purezza che miscelata, la nuova Spremuta di Mele a Polpa Rossa Leni’s risponde alle esigenze dei consumatori, sempre più interessati a prodotti salutari e all’avanguardia.

Nata dalla stretta collaborazione con il marchio di mele Kissabel, la Spremuta di Mele a Polpa Rossa Leni’s regala un succo di mele eccezionale, dove spiccano le note fresche e intense dei frutti di bosco, proprie della Kissabel.

Famose per la colorazione della polpa dalle sfumature accese che rispecchiano le tinte rosse della buccia, le Mele Kissabel conferiscono alla Spremuta Leni’s un colore limpido e brillante. Le tonalità porpora, rubino e granato insieme al sapore complesso e fruttato attraggono grandi e piccini verso una nuova esperienza gustativa e visiva.

La Spremuta di Polpa Rossa Leni’s si presenta in bottiglia di vetro da 750 ml, decorata da una grafica pop e fresca e accompagnata dal vivace logo del marchio Kissabel.

Ottima da servire in purezza o miscelare per dare vita a dissetanti long drink e irresistibili cocktail, la Spremuta di Polpa Rossa Leni’s affascina per il suo colore e conquista per il suo gusto equilibrato, nato dal connubio armonioso di dolcezza e acidità. Provare per credere!

Questa ultima novità arricchisce l’ampia linea Leni’s: tra i prodotti di punta vi sono sicuramente le fresche Spremute firmate Leni’s, a base di sola mela o ottenute dal connubio tra mela e sambuco, bergamotto o zenzero e gli snack gustosi e sazianti, quali la Mela a spicchi, la Purea di mela, le Chips di Mela. A completare il listino, l’Aceto di Mela Leni’s il condimento ideale per accompagnare insalate e macedonie verdi.

Dall’esperienza VOG Products, leader mondiale nella lavorazione delle mele, è nata Leni’s Mele With Liebe, la linea di prodotti a base di mela 100% italiani, 100% fatti con amore in Trentino-Alto Adige. Leni’s è la filiera italiana della mela completa, controllata e di prima qualità che raccoglie le mele più buone e famose d’Italia: Val Venosta, Marlene e La Trentina. Le spremute Leni’s e i suoi spicchi di mela già lavati e tagliati, sono distribuiti in Italia in GD e GDO e nel mercato internazionale.

Per maggiori informazioni: www.lenismele.it