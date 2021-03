Nuova immagine per il brand Spuma di Sciampagna che rinnova la sua identità visiva con un logo che ricalca il marchio originario, rivisitato in chiave moderna. Il logo è caratterizzato da un ovale aperto e più leggero che ospita il lettering del brand e realizzato con una font più leggibile. Al suo interno viene mantenuto l’elemento di distintività costituito dalla doppia S. L'obiettivo di questo rinnovamento è di costruire una marca ombrello, credibile, solida, riconosciuta e rilevante in grado di veicolare un’immagine solida e forte.

“I valori consolidati e riconosciuti non sono cambiati -sottolinea l'azienda- ma si sono arricchiti di nuove promesse perché Spuma di Sciampagna vuole relazionarsi con i suoi consumatori in una dimensione più attuale, responsabile ed etica. Valori di marca che corrispondono ai valori della vita delle persone: cura, rispetto, delicatezza, purezza, attenzione, sostenibilità, che si esprimono in prodotti di qualità”.