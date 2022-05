SquisITA si articola in 5 eventi promossi da Metro in Piemonte, Puglia, Campania, Friuli-Venezia Giulia e Alto Adige per celebrare i prodotti locali del nostro Paese

SquisITA, così Metro ha denominato il giro italiano per le eccellenze enogastronomiche del nostro Paese, per festeggiare i suoi 50 anni in Italia, e per favorire un dibattito tra tutti gli attori della filiera dei consumi fuori casa. Come partner storico del canale horeca, Metro Italia sostiene il legame con il territorio di origine favorendo l’adozione di materie prime locali e di eccellenza da parte degli oltre 180.000 clienti professionisti della ristorazione italiana. Metro conta circa 7.000 prodotti della tradizione enogastronomica locale provenienti da tutte le Regioni, e collabora con oltre 1.300 aziende, piccole e medie imprese e produttori italiani.

La rrima tappa del tour SquisITA si tiene in Piemonte, dove è stato organizzato un evento nella cornice stellata del ristorante Magorabin di Torino dello chef Marcello Trentini, alla presenza di Sara Zambaia, consigliera regionale del Piemonte, di Domenico Garcea, vicepresidente del consiglio comunale di Torino, e Sandra Pentenero, assessora alle attività produttive del comune di Torino. Nei prossimi mesi sono previsti anche gli altri 4 eventi locali a Lecce, Napoli, Udine e a fine anno in Alto Adige, per un confronto con produttori locali e ristoratori di eccellenza della zona e valorizzare i prodotti tipici delle tradizioni e delle culture del territorio.