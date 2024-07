Starbucks apre la sua terza caffetteria in Veneto

Starbucks apre in pieno centro a Padova, terza inaugurazione in un mese, a conferma di un dinamismo quasi irrefrenabile. È il 41° store a livello nazionale

Il Veneto accoglie a Padova la terza caffetteria Starbucks. Sviluppata in partnership con Percassi, licenziatario esclusivo in Italia del marchio della Sirena (uno dei più belli, secondo me, in termini di concept e graphic design), è il 41° store nel nostro paese e prevede l’assunzione di 15 partner (dipendenti). Si trova a pochi passi dalla Cappella degli Scrovegni (sì, quella con i famosi affreschi di Giotto) e si affaccia su Piazza delle Erbe, nel centro storico cittadino, teatro ogni giorno di uno dei mercati all’aperto più grandi e frequentati d’Italia. La piazza ospita anche il Palazzo della Ragione (l’aula sospesa che poggia sul loggiato aperto sottostante è tra le più grandi in Europa) che vedete, nella foto in HP, riflesso attraverso la vetrina. Questo per dire che il nuovo Starbucks sorge in un contesto storico-urbanistico invidiabile e calamitante ogni anno decine di migliaia di turisti: Padova è una delle città più affascinanti per tradizioni storiche e culturali, con una delle più antiche Università italiane (XI secolo), e una cornice naturale quasi unica visto che è collocata tra i fiumi Brenta e Bacchiglione. E ricordiamo anche che Padova diede i natali a Tito Livio, il più grande storico dell'antica Roma, e al poeta Valerio Flacco, oltre ad essere una delle mete principali dell'itinerarium petrarchesco, anzi è città petrarchesca (il poeta aretino del Canzoniere è tumulato ad Arquà, pochi km dal centro patavino).

Il design del nuovo store omaggia nelle tinte tenui i paesaggi naturalistici di Padova da dove si possono ammirare le montagne venete, con un'opera a tema floreale, richiamo anche agli affreschi botanici presenti nel Palazzo della Ragione. Il locale dispone di un’ampia sala di 100 mq per accogliere visitatori in cerca di una pausa veloce da gustare in piedi davanti al bancone della caffetteria o seduti in uno degli oltre 30 posti disponibili.

“Sono molto contento per l’apertura di questo store Starbucks nel cuore della nostra città -commenta Antonio Bressa, assessore alle attività produttive del Comune di Padova-. L’arrivo di questo marchio internazionale evidenzia come Padova sia una città dal profilo sempre più turistico e internazionale, con la conseguente capacità di attrarre investimenti di qualità. Un marchio così popolare presente in centro a Padova non solo certifica il salto di livello che sta facendo Padova, ma porta di sicuro anche un valore aggiunto per tutto l’insieme dell’offerta commerciale della nostra città. Aggiunge un’offerta di bevande speciali che incontreranno il gusto sia dei padovani, sempre pronti ad apprezzare prodotti di qualità sia i tanti turisti provenienti da ogni parte del mondo che così troveranno anche a Padova un punto di riferimento conosciuto e apprezzato”.

“Siamo entusiasti di offrire l’esperienza Starbucks a sempre più appassionati del brand -aggiunge Matteo Morandi, ceo di Starbucks Italy-. Questa è la terza apertura in Italia in un mese: la partnership tra Starbucks e Percassi prosegue forte di un solito know-how condiviso e del rispetto nei confronti delle comunità locali. Padova è una città meravigliosa arricchita da un patrimonio artistico e culturale di inestimabile valore: è un onore per noi inaugurare uno store in una piazza che è stata e continua a essere testimone di tutta la ricchezza del made in Italy”.