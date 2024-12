Il chiosco Starbucks (20 mq) aperto a Maximall Pompeii è il terzo a Napoli e provincia dopo gli store a Napoli Centrale e in Galleria Umberto I

Il nuovo chiosco Starbucks è una delle tre nuove aperture (insieme a Victoria's Secret e Nike) di Percassi Retail all'interno di Maximall Pompeii, il centro commerciale inaugurato a Torre Annunziata (Napoli), a breve distanza dal sito archeologico di Pompei.

Il chiosco Starbucks (20 mq) si aggiunge alle tre precedenti aperture campane, quarto a livello regionale, e terzo a Napoli e provincia dopo gli store a Napoli Centrale e in Galleria Umberto I, e 46° in Italia.

“Siamo contenti di portare 3 brand prestigiosi come Victoria’s Secret, Nike e Starbucks nel nuovo Maximall Pompeii, che si trova in una posizione strategica, nei pressi del sito archeologico di Pompei. Con queste nuove aperture siamo orgogliosi di dare l’opportunità di lavorare con il nostro gruppo a quasi 50 persone -commenta Matteo Morandi, ceo di Percassi Retail-. La Campania è una regione nella quale vogliamo continuare a investire, valutando eventuali opportunità che dovessero affacciarsi all’orizzonte. Le aperture di Starbucks di quest’anno in Galleria Umberto I e alla stazione di Napoli Centrale ci hanno dato grandi soddisfazioni, con un’ottima affluenza di pubblico. Non vediamo l’ora di accogliere i consumatori e gli appassionati di questi fantastici marchi nel nuovo mall”.